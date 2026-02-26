Vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu: Còn 193 nhà đầu tư chưa tới làm việc dù cơ quan công an nhiều lần thông báo

TPO - Theo cơ quan truy tố, vụ án còn 193 nhà đầu tư đã góp vốn hơn 231 tỷ đồng vào Tập đoàn Sen Tài Thu, cơ quan điều tra nhiều lần đăng lên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng các cá nhân này chưa đến cơ quan điều tra làm việc, nên chưa ghi được lời khai.

266 bị hại có đơn trình báo được hoàn trả hơn 200 tỷ đồng

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và con gái Nguyễn Thị Thùy Linh (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), cùng nhóm đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo Viện kiểm sát, từ năm 2019 - 2023, các bị can đã huy động từ nhiều nguồn với tổng số tiền hơn 4.719 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.726 tỷ đồng được huy động từ 459 nhà đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; khoảng 896 tỷ đồng là các khoản vay cá nhân; số còn lại được vay từ ngân hàng và các cá nhân khác…

Hiện đã có 266 người bị hại gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 988 tỷ đồng. Các nhà đầu tư đã được bà Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng; số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng.

Bị can Phạm Thị Hòa tại cơ quan điều tra.

Cáo trạng nêu trường hợp ông Trần Tuấn Anh (SN 1990, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội), cuối năm 2022 đã đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu nên bàn với Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh ký văn bản thỏa thuận về việc, cho vay có điều kiện hạn mức 50 tỷ đồng.

Theo đó, số tiền này sẽ được Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh sử dụng để giải quyết các vấn đề tài chính cá nhân và tài chính của Tập đoàn Sen Tài Thu. Tài sản thế chấp bằng hơn 13,9 triệu cổ phần của Phạm Thị Hòa tại Tập đoàn Sen Tài Thu (tương đương với 86,76% vốn điều lệ).

Điều kiện cho vay là ông Trần Tuấn Anh phải được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Tập đoàn Sen Tài Thu.

Theo cáo trạng, trong thời gian hợp đồng vay có hiệu lực thì Trần Tuấn Anh không tham gia hoạt động điều hành của tập đoàn, nhưng được giám sát, được nhận báo cáo liên quan đến vận hành của tập đoàn và tình hình kinh doanh của các chi nhánh.

Ngoài ra, Trần Tuấn Anh được phép nghiên cứu thị trường và mở mới cơ sở kinh doanh dưới tên pháp nhân khác sử dụng thương hiệu Sen Tài Thu và được mời, liên hệ nhà đầu tư, đối tác tham gia vào cơ sở mới.

Thực hiện theo văn bản thỏa thuận trên, từ 20/12/2022 - 22/4/2023, Trần Tuấn Anh đã chuyển cho Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh vay tổng số tiền hơn 30,6 tỷ đồng…

Sau khi tiếp quản Tập đoàn Sen Tài Thu, Trần Tuấn Anh đã thực hiện rà soát lại toàn bộ thu chi của tập đoàn, xác định tạm tính số tiền nợ các nhà đầu tư thời điểm tháng 5/2023 khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Trần Tuấn Anh đã tổ chức mời các nhà đầu tư đến tập đoàn để tổ chức đối thoại, trao đổi về việc thỏa thuận chi trả lại tiền cho các nhà đầu tư, đưa ra các phương án về việc chuyển đổi cơ cấu cổ phần từ cổ phần của Tập đoàn Sen Tài Thu sang nhận cổ phần tại các công ty khác thuộc hệ thống của Tập đoàn Sen Tài Thu và lộ trình thanh toán tiền cho các nhà đầu tư.

Từ tháng 5/2023 đến nay, Trần Tuấn Anh đã thực hiện chi trả cho 120 nhà đầu tư, một phần tiền phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Phạm Thị Hòa với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Mua cổ phần mới phát hiện nợ đến hơn 1.000 tỷ đồng

Tại cơ quan điều tra, ông Trần Tuấn Anh khai, khi tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu, ông chỉ được biết Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh đang nợ số tiền khoảng 300 tỷ đồng, không biết tập đoàn có khoản nợ với các nhà đầu tư. Nhưng sau khi tiếp quản tập đoàn, Trần Tuấn Anh đã cho đơn vị kiểm toán rà soát lại mới biết nợ các nhà đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Với cương vị là lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu giai đoạn hiện tại, ông Trần Tuấn Anh sẽ thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình để đảm bảo tập đoàn có sự phát triển, ưu tiên giải quyết quyền lợi của cán bộ, công nhân viên. Đối với các nhà đầu tư thì trách nhiệm lớn nhất thuộc về Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng Giám đốc tập đoàn.

Bị can Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu).

Quá trình điều tra, các bị hại khai nhận, thông qua người quen là nhân viên Tập đoàn Sen Tài Thu, hoặc các nhân viên ngân hàng giới thiệu về tập đoàn này đang phát triển rất mạnh, có lợi nhuận tốt, cần nguồn vốn để mở rộng chi nhánh, cơ sở trên địa bàn các tỉnh, thành phố khác trong cả nước nên muốn huy động vốn của các nhà đầu tư.

Nhà đầu tư gửi tiền vào sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng phát hành tại thời điểm hiện tại, dao động từ 10% - 15%/năm tùy thuộc vào kỳ hạn đầu tư, tập đoàn cam kết trả đủ gốc và lãi đúng hẹn.

Do tin tưởng lời quảng bá và tư vấn của nhân viên công ty, của các nhân viên ngân hàng, người bị hại đã nộp tiền góp vốn đầu tư vào tập đoàn và bị chiếm đoạt. Các bị hại yêu cầu Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương (Tổng giám đốc Sen Tài Thu) trả lại tiền cho họ và yêu cầu xử lý họ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan tố tụng xác định, về trách nhiệm dân sự, các bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho 266/459 bị hại với tổng số tiền hơn 757 tỷ đồng.

Đối với 193 nhà đầu tư còn lại đã góp vốn số tiền hơn 231 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã nhiều lần đăng thông tin vụ án lên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng các cá nhân này chưa đến cơ quan điều tra để làm việc nên chưa ghi được lời khai. Do vậy, cơ quan điều tra chưa xác định được số tiền thực tế các cá nhân này đã góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu cũng như yêu cầu, đề nghị của họ về xử lý hình sự và trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án. Khi các cá nhân này có yêu cầu sẽ giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Đối với Trần Tuấn Anh, cơ quan điều tra xác định, không cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Thị Hòa thực hiện chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư dưới hình thức huy động vốn thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nên không đồng phạm với Hòa và Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việc Trần Tuấn Anh cho Nguyễn Thị Thùy Linh cùng gia đình Phạm Thị Hòa vay tiền, sau đó ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là giao dịch dân sự nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý trong vụ án.