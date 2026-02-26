Hành trình phá vụ án giết vợ rồi tung tin 'bị điện giật'

TPO - Khi vào cuộc xác minh vụ người phụ nữ bị điện giật dẫn tới nguy kịch, cơ quan công an đã 'lật tẩy' âm mưu giết vợ của người đàn ông ở tỉnh Đồng Nai.

Ngày 26/2, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về quá trình phá án, tìm ra nguyên nhân người phụ nữ bị điện giật nguy kịch vừa xảy ra tại phường Bình Phước.

Trước đó vào ngày 9/2, Công an phường Bình Phước tiếp nhận thông tin từ anh L.M.A. (SN 2006, quê Cà Mau), báo tin mẹ mình là bà Q.T.T. (SN 1980) bị điện giật trọng thương tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước và đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện 175 (TPHCM).

Hiện trường người phụ nữ bị điện giật nguy kịch

Tiếp nhận tin báo, công an xuống hiện trường để xác minh. Căn phòng trọ nhỏ hẹp đã được dọn dẹp sơ sài vẫn còn vương mùi khét và những vết máu chưa xóa sạch. Cán bộ Kỹ thuật hình sự phát hiện trong chiếc máy giặt ở góc nhà có một đoạn dây điện dài khoảng 2 m đã bị tuốt bỏ lớp vỏ nhựa bảo vệ ở một đầu.

Xác định đây không đơn thuần là một vụ tai nạn, Công an tiến hành xác minh, rà soát các mối quan hệ của bà Q.T.T. và biết được thông tin người chồng là Lê Văn Thương (SN 1973), nhân chứng quan trọng nhất đột ngột “biến mất” khỏi bệnh viện sau khi nghe một cuộc điện thoại lạ.

Trong khi mọi gia đình đang chuẩn bị cúng ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp, một tổ công tác của Công an phường Bình Phước nhận lệnh tức tốc lên đường. Chặng đường hơn 400 km từ Đồng Nai về đến đất mũi Cà Mau những ngày cuối năm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến.

“Anh em chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì trên xe. Mục tiêu duy nhất là phải tiếp cận đối tượng nhanh nhất có thể, tránh để đối tượng tiếp tục lẩn trốn vào các vùng rừng đước hiểm trở của Cà Mau” - một trinh sát trong tổ công tác kể lại.

Sáng 10/2 (ngày 23 tháng Chạp), tổ công tác Công an phường Bình Phước (Đồng Nai) đã phối hợp cùng Công an xã Khánh An (Cà Mau) mời Lê Văn Thương về trụ sở làm việc. Lúc này, Thương vẫn giữ thái độ bình thản, liên tục than thở về việc vợ xui rủi bị tai nạn điện giật và che đậy bằng việc về quê để "gom" tiền lo chi phí chữa bệnh cho vợ. Ngay trong ngày, lệnh di lý Lê Văn Thương về phường Bình Phước đã được thực thi.

Vạch mặt kẻ thủ ác sau cuộc đấu trí căng thẳng

Tại trụ sở Công an phường Bình Phước, cuộc đấu trí với Lê Văn Thương diễn ra căng thẳng. Đối tượng luôn tỏ ra “thật thà”, chỉ lặp lại một kịch bản duy nhất: “Vợ tôi ngủ dậy rồi vô tình chạm vào dây điện cũ của máy giặt bị hở, tôi nghe tiếng nổ nên chạy lại cứu”.

Đối tượng đã dùng sự đau khổ giả tạo để né tránh các câu hỏi xoáy sâu vào mâu thuẫn gia đình trước đó. Không khí trong phòng lấy lời khai vô cùng căng thẳng, có lúc rơi vào bế tắc khi đối tượng nhất quyết không nhận tội.

Nhận thấy đối tượng đang dùng “vỏ bọc” tình cảm để lấp liếm, che giấu tội ác, đích thân Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước trực tiếp vào làm việc với Lê Văn Thương. Với kinh nghiệm dày dạn, những lập luận sắc bén và sự tác động về tâm lý, sau nhiều giờ đấu tranh, Thượng tá Nguyễn Đức Thành đã đánh gục “tâm lý lì lợm” của Lê Văn Thương. Sau một khoảng lặng dài, Thương cúi đầu và bắt đầu khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi.

Đối tượng Lê Văn Thương tại cơ quan công an

Theo lời khai của Thương: Từ cuối năm 2025, do nghi ngờ Thương có quan hệ ngoài luồng nên 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Thương muốn cả nhà bỏ việc làm công nhân về quê Cà Mau sinh sống nhưng bà Q.T.T. không đồng ý và đòi ly hôn.

Sự tức giận âm ỉ lên đến đỉnh điểm vào rạng sáng 8/2. Trong khi vợ và con trai đang ngủ say, Thương thức dậy với ý định sát hại vợ để “không đi được đâu nữa”. Đối tượng lấy một đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào ổ điện lưới 220V, tay phải cầm phích cắm, tay trái cầm đầu dây đã tuốt vỏ nhựa tiến về phía người vợ đang còn say giấc với ý định chích điện thẳng vào vùng đầu và cổ vợ.

Tuy nhiên, Thương làm rơi sợi dây điện trúng vào vùng đầu và cổ của vợ khiến bà T. bị điện giật.

Nghe có tiếng động lớn, L.M.A. đang ngủ trên gác bật đèn sáng thì thấy cha mình đang đỡ mẹ dậy, vùng miệng có máu chảy ra nhiều. L.M.A. lấy xe mô tô chở ông Thương (ngồi sau) ôm bà T. đến Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu.

Để che giấu hành vi, Thương đã quay về phòng trọ giấu sợi dây điện vào trong máy giặt và tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn. Khi nghe người quen gọi điện báo tin bà T. đã tỉnh và nói “không phải điện giật mà bị đánh”, Thương đã sợ hãi bỏ trốn về quê.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Công an phường Bình Phước đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng Lê Văn Thương cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.