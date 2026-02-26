Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dọa đăng video nhạy cảm để cưỡng dâm người yêu cũ

Hoài Văn
TPO - Sau khi chia tay, N. nhiều lần đe dọa sẽ đăng tải các video nhạy cảm lên mạng xã hội và gửi cho gia đình để ép người yêu cũ quan hệ tình dục trái ý muốn.

Ngày 26/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Điện Bàn vừa lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tham mưu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.N (SN 2006; trú xã Hà Nha, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cưỡng dâm”.

Đối tượng N.V.N tại cơ quan công an. Ảnh CA

Trước đó, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an phường Điện Bàn kiểm tra phòng 2xx, nhà nghỉ N. thuộc phường Điện Bàn thì phát hiện, bắt quả tang N.V.N đang thực hiện hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục đối với chị L.T.X (SN 2007, trú phường Điện Bàn).

Qua đấu tranh ban đầu, N.V.N khai nhận, cuối năm 2023, giữa đối tượng và chị L.T.X có quan hệ tình cảm, nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục. Tuy nhiên, N.V.N đã lén quay lại các video nhạy cảm trong quá trình quan hệ.

Sau khi chia tay, từ đầu tháng 2 đến nay, nhằm mục đích tiếp tục quan hệ tình dục, đối tượng nhiều lần đe dọa sẽ đăng tải các video lên mạng xã hội, gửi cho gia đình nạn nhân nếu không đồng ý gặp mặt. Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín bản thân và gia đình, chị L.T.X buộc phải miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của N.V.N.

Bằng thủ đoạn đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm, N.V.N đã 2 lần ép buộc chị L.T.X quan hệ tình dục trái ý muốn. Đến chiều 24/2 khi đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng ép tại nhà nghỉ N. thì bị công an phát hiện, bắt giữ kịp thời.

Tang vật tạm giữ gồm 1 điện thoại di động của N.V.N (nghi dùng để lưu giữ các video nhạy cảm) cùng một số vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
