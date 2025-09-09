Bộ mặt con trai lãnh đạo đài truyền hình bị tố cưỡng dâm nữ diễn viên Giang Tổ Bình

TPO - Khi Giang Tổ Bình tố cáo, nhiều đồng nghiệp cũ tiết lộ Cung Ích Đình khéo lấy lòng phụ nữ, nhất là người lớn tuổi. Họ bất ngờ không vì tính cách anh ta, mà vì mức độ bao che của gia đình.

Nhân viên nói gì về con người Cung Ích Đình - kẻ bị Giang Tổ Bình tố cưỡng dâm?

Vụ việc giữa diễn viên Giang Tổ Bình và Cung Ích Đình, con trai của Phó tổng giám đốc kỳ cựu đài truyền hình Cung Mỹ Phú, đang tiếp tục gây chấn động. Giang Tổ Bình tiết lộ Cung Ích Đình từng bỏ thuốc mê, xâm hại nữ diễn viên và lén chụp ảnh khỏa thân, có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ trong đoàn phim.

Sau đó, cô xác nhận bản thân chính là nạn nhân. Đôi bên thừa nhận từng hẹn hò, song Tổ Bình tỏ rõ sự bất bình trước cách gia đình họ Cung bao che cho con. Nữ diễn viên tuyên bố sẽ đến cơ quan chức năng cung cấp bằng chứng.

Giang Tổ Bình.

Cung Ích Đình nhiều lần khiến các đàn chị xiêu lòng. Một số nhân viên từng làm việc chung cũng tiết lộ anh có nhiều tài lẻ, dễ dàng lấy được thiện cảm của phụ nữ.

Theo TVBS, khi thực tập tại công ty sản xuất chương trình, anh đã cho thấy khả năng giao tiếp khéo léo. Một đồng nghiệp kể lúc đó chỉ được dặn thực tập sinh này có xuất thân đặc biệt, nhưng không biết anh là con của lãnh đạo cấp cao.

Trong thời gian ấy, Cung Ích Đình chưa lộ rõ có hành vi quấy rối, song ở tuổi ngoài 20 đã tỏ ra già dặn, đặc biệt rất được lòng phụ nữ lớn tuổi, Giang Tổ Bình không ngoại lệ.

Người này cho biết thêm điều ấn tượng nhất là tại các buổi tiệc mừng, Cung Ích Đình luôn chủ động bắt chuyện với những phụ nữ xinh đẹp. Anh không chỉ hoạt bát, nhiều năng lượng mà còn có giọng hát hay, sẵn sàng biểu diễn vài ca khúc để nhanh chóng chinh phục thiện cảm của nhiều đồng nghiệp nữ.

“Khi nghe tin Giang Tổ Bình tố cáo, tôi vẫn sốc nhưng không ngạc nhiên về cách hành xử của cậu ta. Chỉ không ngờ sức ảnh hưởng của cha cậu ấy trong giới lại lớn đến vậy”, người này nói.

Cung Ích Đình (áo đen) kém Giang Tổ Bình 22 tuổi.

Trước đó, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) từng đưa tin người bạn thân của Giang Tổ Bình tiết lộ, sau khi cô chủ động chia tay, Cung Ích Đình liên tục bám riết. Hôm đó Giang Tổ Bình thấy trong người khó chịu, không đủ sức đuổi người, chỉ nhờ lấy thuốc tim. Tuy nhiên, Cung Ích Đình lại đưa thuốc an thần. Sau khi uống, Tổ Bình rơi vào trạng thái mơ hồ, bị xâm hại và còn bị chụp ảnh khỏa thân, đối phương còn khoe “chiến tích” qua cuộc gọi video với bạn bè.

Khi tỉnh lại, Tổ Bình hoảng sợ, yêu cầu xóa ảnh nhưng Cung Ích Đình tỏ thái độ thờ ơ, coi thường. Về sau, cô phát hiện anh có hành vi tương tự với các nữ nhân viên khác. Liên lạc với Cung Mỹ Phú để yêu cầu con trai xin lỗi nạn nhân, cô bị từ chối thẳng thừng và chặn liên lạc. Không chịu nổi áp lực, cuối cùng Giang Tổ Bình quyết định công khai mọi chuyện.

Giang Tổ Bình khởi kiện

Cung Mỹ Phú - Phó tổng giám đốc đài Tam Lập - cho biết sự việc đã tiêu tốn nguồn lực xã hội, tạo nên dư luận rối ren và đặc biệt làm ảnh hưởng đến uy tín của đài. “Tôi vô cùng day dứt và hổ thẹn vì đã khiến công ty liên lụy”, Cung Mỹ Phú chia sẻ.

Ông nộp đơn xin từ chức. Ở cương vị người cha, ông khẳng định không thể trốn tránh trách nhiệm, cho biết gia đình đã ủy thác luật sư toàn quyền xử lý vụ việc, để cơ quan tư pháp điều tra và làm rõ.

“Xin lỗi Tam Lập, các đồng nghiệp và công chúng. Tương lai, tôi sẽ sống thận trọng và khiêm nhường hơn, gánh vác trách nhiệm của một người cha và một thành viên trong xã hội”, ông nói.

Lời xin lỗi của ông không nhắc đến tên Giang Tổ Bình, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người bình luận gay gắt: “Con gây chuyện mà cha phải xin lỗi?”, yêu cầu Cung Ích Đình phải trực tiếp ra mặt và công khai xin lỗi nạn nhân.

Trong khi đó, Giang Tổ Bình cho biết đã ủy quyền cho luật sư toàn quyền xử lý và kỳ vọng vụ kiện được sớm khép lại. Cô nói vẫn chưa nhận được lời xin lỗi chính thức từ phía Cung Ích Đình.

Tiếp tục có thêm các diễn viên công khai ủng hộ Giang Tổ Bình như diễn viên Lý Nghiên Cận. Trước đó, Liêu Gia Nghi, Giản Gia Vĩ, Ngô Uyển Quân… đều lên tiếng cổ vũ đồng nghiệp.

Giang Tổ Bình 47 tuổi, là gương mặt quen thuộc từng tham gia nhiều bộ phim như Phong Vân, Công chúa Hoài Ngọc, Tiểu thư ngàn vàng, Tiệm cầm đồ số 8...