Gia đình Từ Hy Viên phẫn nộ

TPO - Từ Hy Viên qua đời cách đây 7 tháng vẫn bị đồn thổi từng ngoại tình, sảy thai... Luật sư lên tiếng bác bỏ, khẳng định bảo vệ danh dự người đã khuất.

Nữ diễn viên Từ Hy Viên (Đại S) sau khi qua đời, những vụ kiện và chuyện gia đình vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm dư luận.

Trên Weibo, Douyin và một số nền tảng mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, dùng ngôn từ thô tục để bôi nhọ không chỉ Đại S mà cả luật sư đại diện Đặng Cao Tĩnh.

Ngày 6/9, bà Đặng Cao Tĩnh ra thông cáo bác bỏ tin đồn và nhấn mạnh sẽ khởi kiện những người tung tin thất thiệt.

Từ Hy Viên vướng tin đồn thất thiệt khiến gia đình phẫn nộ.

Bà Đặng cho biết thông tin lan truyền như “bà không được gia đình Từ Hy Viên ủy quyền”, hay “các vụ án đã có phán quyết” đều sai sự thật. Khi Đại S còn sống, bà đã đại diện trong ba vụ kiện gồm khởi kiện Trương Lan và Douyin vì xâm phạm danh dự, khởi kiện Uông Tiểu Phi vì xâm phạm trên mạng, và vụ tự khởi tố hình sự Trương Lan tội phỉ báng.

Sau khi Đại S qua đời, tháng 4/2025, luật sư tiếp tục được chồng cô - DJ Koo và mẹ cô, bà Hoàng Xuân Mai, ủy quyền theo đúng thủ tục công chứng để đại diện vụ kiện Trương Lan và Douyin tại Bắc Kinh. Với vụ kiện Uông Tiểu Phi, bà không tiếp tục đại diện, còn vụ hình sự gia đình quyết định dừng theo đuổi, đang xử lý thủ tục.

Đối với tin đồn “tại phiên tòa xuất hiện bằng chứng ADN, vật chứng thai lưu”… bà khẳng định hoàn toàn bịa đặt: “Trong quá trình xét xử không hề có bất kỳ bằng chứng nào như vậy. Đây là hành vi bôi nhọ ác ý đối với người đã mất.”

Đặng Cao Tĩnh cũng nhắc lại từ tháng 8/2024, tòa án tại Bắc Kinh đã ban hành lệnh cấm phát ngôn, yêu cầu Trương Lan không được đăng tải bất cứ nội dung nào liên quan đến hôn nhân, con cái hay sức khỏe của Từ Hy Viên. Tuy nhiên, Trương Lan không tuân thủ nên tháng 5/2025, phía gia đình đã yêu cầu tòa áp dụng biện pháp cưỡng chế, hiện chờ xử lý.

Luật sư gửi lời tiếc thương đến Từ Hy Viên, gọi cô là người phụ nữ nhân hậu và dũng cảm, đồng thời nhấn mạnh: “Danh dự của người đã mất cần được tôn trọng. Chúng tôi cực lực lên án mọi hành vi xúc phạm và phỉ báng. Bảo vệ danh dự của người đã khuất cũng chính là bảo vệ phẩm giá của người sống và trật tự xã hội"

Bà khẳng định không khoan nhượng với mọi hành vi tung tin đồn, thông qua kiện tụng, khiếu nại đến Hội Luật sư và Sở Tư pháp Bắc Kinh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ và cho chính mình.

Từ Hy Viên qua đời ngày 2/2 trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản, do biến chứng viêm phổi sau khi nhiễm cúm, hưởng dương 48 tuổi. Gia đình đã tiến hành hỏa táng tại Nhật, rồi đưa tro cốt về Đài Loan (Trung Quốc) yên nghỉ.