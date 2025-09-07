Người tạo nên âm thanh lịch sử ở A80

TPO - Ít ai biết để đảm bảo hệ thống truyền tín hiệu các camera đặc biệt hay âm thanh “Chuyển bước Tiếp lệnh” vang dội khắp Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ê-kíp đã làm việc liên tục nhiều tháng, lắp đặt hàng chục micro, kéo hàng cây số cáp quang dưới hệ thống cống ngầm, bất chấp mưa gió.

Phía sau sóng truyền hình trực tiếp A80 là cả một ê-kíp kỹ thuật làm việc căng thẳng từng giờ. Hàng chục con người đứng sau âm thanh chuyển bước tiếp lệnh “Nhìn bên phải, chào!”, vang đều, dứt khoát trên Quảng trường Ba đình, lo đường cáp quang ngầm chạy suốt để tín hiệu không hề chập chờn hay suy hao tín hiệu, hệ thống camera len lỏi bắt trọn từng khoảnh khắc… Nhờ sự phối hợp ăn ý ấy, khán giả ngồi trước màn hình vẫn cảm nhận được trọn vẹn không khí hào hùng và trang nghiêm của buổi lễ.

Phía sau tiếng hô vang và những góc quay điện ảnh ở A80

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Nguyễn Thế Sơn, Phó giám đốc Stylish Media nhớ lại quá trình làm âm thanh chuyển bước tiếp lệnh tưởng đơn giản nhưng lại khó hơn cả. Đội ngũ đã phối hợp chặt chẽ với kỹ thuật âm thanh VTV, thiết kế layout micro đặc biệt, đo đạc khoảng cách chính xác để chuỗi khẩu lệnh liền mạch, không đứt gãy.

Âm thanh Chuyển bước tiếp lệnh trong lễ diễu binh, diễu hành A80 và một số góc quay từ hệ thống cable cam,buggy cam. Video: VTV.

Hơn 60 micro được bố trí, trong đó có hệ thống riêng cho đội tiêu binh ở trước Lăng Bác. Mỗi micro có nhiệm vụ và mức thu khác nhau, cần điều chỉnh sao cho âm lượng và độ nhạy đều nhau. “Tiếng hô từ micro này phải nối liền với tiếng từ micro tiếp theo, tạo thành một chuỗi dài”, anh Sơn giải thích.

Để đạt được sự chính xác này, ê-kíp phải căn chỉnh từng micro vào mỗi buổi chiều sau giờ tập của bộ đội. Thậm chí, 12 thành viên trong ê-kíp âm thanh còn mua giày giống hệt giày quân đội để thử đi, thử bước, mô phỏng nhịp diễu binh, nhờ đó điều chỉnh micro đúng vị trí, đúng độ cao.

Nếu phần âm thanh yêu cầu tinh chỉnh tỉ mỉ, thì truyền dẫn tín hiệu lại là một “cuộc chiến” khác. Tất cả hình ảnh, âm thanh steadicam, buggy cam, cable cam… đều phải truyền về xe màu tổng để đạo diễn hình điều phối.

Ngay từ tháng 6, ê-kíp đã bắt đầu khảo sát, đo góc máy, chọn vị trí đặt camera. Camera được đặt ở các tòa nhà cao tầng như EVN, tòa nhà Quốc hội, trên cẩu điện lực cao 50 m. Hai bộ cable cam chạy dọc Quảng trường Ba Đình, buggy cam cơ động trên đường bám sát các khối diễu binh.

Ê-kíp đảm bảo tín hiệu đường truyền, cable cam, buggy cam cơ động trên đường bám sát các khối diễu binh trên Quảng trường Ba Đình. Video: NVCC.

Tất cả tín hiệu này đều truyền bằng cáp quang ngầm, một yêu cầu đặc biệt từ Bộ Tư lệnh Lăng. Hệ thống cáp được luồn qua các đường cống ngầm sâu tới 6 m để đảm bảo thẩm mỹ, an toàn và ổn định. “Nếu đi theo đường chim bay, khoảng cách chỉ vài trăm mét. Nhưng kéo cáp ngầm thì có điểm phải dài tới hơn một km”, anh Sơn kể. Tổng cộng, ê-kíp đã sử dụng hơn 5 km cáp quang .

Thời tiết ở Hà Nội những ngày đại lễ thất thường, khó khăn nhất là những ngày mưa. Nước tràn vào cống ngầm, cả đội phải bơm nước suốt một ngày mới có thể thi công. “Có lần, chúng tôi đứng dưới mưa, vừa bơm nước vừa kéo cáp, có cả bộ đội và cảnh vệ hỗ trợ. Mọi người che ô cho nhau, vừa làm vừa cầu trời tạnh mưa để kịp tiến độ”, anh Sơn nhớ lại.

Bên cạnh âm thanh và đường truyền, ê-kíp còn chuẩn bị những thiết bị quay đặc biệt để mang đến cho khán giả trải nghiệm “điện ảnh”.

Từ trái sang: Góc quay từ buggy cam,cable cam dọc cột cờ và cable cam ngang Quảng trường (trên đường Hùng Vương). Ảnh: CMH.

Trước Lăng Bác, hai hệ thống cable cam được lắp đặt, một chạy ngang đường Hùng Vương, một dọc theo trục cột cờ. Buggy cam là chiếc xe gắn máy quay chuyên dụng, được điều khiển theo đội hình diễu binh, ghi lại cận cảnh từng bước chân dứt khoát.

Trong khi đó, ê-kíp cũng đảm nhận hệ thống truyền tín hiệu của thiết bị steadicam. “Máy quay steadicam gắn với bộ truyền tín hiệu hình ảnh không dây, kết nối trực tiếp về booth trung tâm”, anh Sơn cho biết.

Mỗi góc quay đều được đạo diễn hình của Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC) và Tổng đạo diễn tính toán tỉ mỉ, từ thời điểm chuyển cảnh đến nhịp điệu. Chỉ cần một khối binh lính đi lệch nhịp hoặc tín hiệu từ camera có vấn đề, toàn bộ kịch bản hình sẽ bị ảnh hưởng.

Kỷ niệm trong mưa gió cùng đồng đội

Công việc khẩn trương, căng thẳng nhưng luôn giữ được sự gắn kết. “Trong những ngày cao điểm, tất cả ê-kíp, từ VTV, Stylish Media đến bộ đội, cảnh vệ, đều tập trung làm việc 100%, thậm chí 300% công suất để không một chi tiết nào sai sót”, anh Sơn chia sẻ.

Anh nhớ lại những buổi tập duyệt trước ngày truyền hình trực tiếp: “Mỗi khi có khối diễu binh tập, chúng tôi lại ra chỉnh micro, đo lại độ cao, góc ngẩng. Nếu trời mưa, cable cam, buggy cam gần như không thể hoạt động, chỉ sợ khiến kịch bản hình ảnh bị ảnh hưởng. Ai cũng chỉ mong trời quang mây tạnh để mọi thứ khớp đúng nhịp điệu”.

Ê-kíp làm việc bất chấp nắng mưa tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: NVCC.

Chính lễ A80, ê-kíp hầu như “mù thông tin”, không theo dõi được mạng xã hội. “Chúng tôi chỉ biết tập trung vào công việc, hoàn thành đúng kịch bản của tổng đạo diễn. Sau khi chương trình kết thúc, bật điện thoại lên, thấy mọi người khen ngợi trên báo chí, trên mạng, lúc đó mới cảm nhận được niềm hạnh phúc”, anh Sơn kể.

Với anh và đồng đội, thành công lớn nhất không phải là những lời khen, mà là việc hoàn thành nhiệm vụ được VTV giao, mang đến cho hàng triệu khán giả cả nước những thước phim hào hùng, sống động. “Chúng tôi coi đó là vinh dự, cũng là trách nhiệm của mình”, anh Sơn nói.