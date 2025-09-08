PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA NHÌN TỪ CƠN SỐT CONCERT QUỐC GIA: Giải cơn khát cho những concert hàng vạn người

TPO - Sức nóng từ các đêm nhạc hàng chục nghìn khán giả thời gian qua cho thấy nhu cầu xây dựng hệ thống sân vận động đa năng, hiện đại tại Việt Nam. Nâng cấp hạ tầng biểu diễn không chỉ giải bài toán nhu cầu khán giả mà còn mở ra nguồn thu mới cho ngành công nghiệp giải trí.

Thiếu sân vận động quy mô lớn

Hiện nay, Việt Nam chưa có nhiều sân vận động đủ sức chứa cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ. Sân Mỹ Đình với hơn 40.000 chỗ ngồi là địa điểm lớn nhất, nhưng đã nhiều lần rơi vào tình trạng “quá tải” khi đón các buổi đại nhạc hội, chương trình nghệ thuật lớn. Trong năm 2025, Mỹ Đình được chọn là địa điểm tổ chức show hàng loạt show ca nhạc lớn như Anh trai say hi, “concert quốc gia”… ước tính hàng vạn người mỗi đêm.

Sân Mỹ Đình liên tục tổ chức đại nhạc hội, đón hàng vạn khán giả trong năm 2025.

Sân Mỹ Đình từng giữ vị trí hàng đầu cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Nhưng trước tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp cùng chi phí vận hành tốn kém, VFF đã dần ưu tiên đưa các trận đấu về những sân địa phương.

Công trình này vốn được thiết kế cho thể thao, chưa phải không gian phức hợp dễ dàng chuyển đổi giữa thi đấu và biểu diễn.

Năm 2023, TPHCM từng bỏ lỡ cơ hội đón BlackPink vì chưa có cơ sở hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức live show quốc tế. Thực tế, thành phố nhiều lần rơi vào tình trạng hụt hơi khi đối tác nước ngoài tìm kiếm địa điểm đủ lớn và hiện đại cho các chương trình nghệ thuật tầm cỡ.

Show Anh trai vượt ngàn chông gai tự dựng sân khấu cho 8 đêm diễn ở TPHCM, Hưng Yên, quy mô hàng vạn người mỗi đêm. Bà Ngô Thị Vân Hạnh - CEO Yeah1 cho biết đơn vị chỉ có thể tổ chức concert tại Hưng Yên và TP HCM - hai địa phương hiện đáp ứng được yêu cầu về không gian và hạ tầng. Show từng tính đến chuyện đưa concert về Ninh Bình, bởi nơi đây có diện tích rộng, đủ khả năng đáp ứng lượng khán giả lớn cùng các dịch vụ đi kèm.

Theo chuyên gia truyền thông Lê Minh Tâm, thị trường biểu diễn Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, dần hình thành một ngành công nghiệp giải trí. Nếu trước đây doanh nghiệp e ngại rủi ro doanh thu, thì nay tín hiệu từ công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đã cho thấy sự sẵn sàng chi trả để thưởng thức concert lớn.

“Đây là cơ hội để xây dựng những sân khấu, không gian biểu diễn hiện đại có thể đáp ứng hàng vạn khán giả, đưa Việt Nam trở thành điểm đến cho các chương trình nghệ thuật đẳng cấp quốc tế”, ông Tâm nhận định.

Một ví dụ điển hình là chuỗi concert của ca sĩ Hà Anh Tuấn tại Ninh Bình, không chỉ tạo hiệu ứng văn hóa mà còn thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương. Trường hợp này chứng minh giá trị cộng hưởng mà hạ tầng biểu diễn chuyên nghiệp có thể mang lại.

Chuyên gia cho rằng cần xây dựng cơ chế hỗ trợ và quản lý hợp lý, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan nhằm xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia xây dựng những công trình văn hóa - thể thao quy mô, có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả và thị trường biểu diễn quốc tế.

Nếu được khuyến khích đúng mức, các dự án sân vận động đa năng sẽ giúp thị trường biểu diễn nâng tầm, đồng thời mang lại nguồn thu ổn định cho địa phương.

Hạ tầng biểu diễn tạo nên sức mạnh văn hóa

Câu chuyện phát triển hạ tầng biểu diễn không chỉ đặt ra với Việt Nam. Tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung hồi tháng 8 nhấn mạnh trong chương trình Kpop: The next chapter trên Arirang TV rằng, để Kpop duy trì vị thế toàn cầu, đất nước cần mở rộng cơ sở vật chất biểu diễn, đồng thời phát triển cân bằng các lĩnh vực nghệ thuật.

j-hope (BTS) lấp đầy sân vận động Goyang (Gyeonggi, Hàn Quốc) với gần 30.000 khán giả.

Ông Lee thừa nhận Hàn Quốc còn thiếu nhiều nhà hát, sân vận động so với Nhật Bản. Khi còn làm thống đốc Gyeonggi, ông đã đề xuất xây dựng sân vận động Ilsan Arena nhưng không thành. “Nếu khó xây mới, ít nhất chúng ta phải cải tạo, tận dụng không gian hiện có”, ông nói. Quan điểm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc là chính phủ cần đóng vai trò kiến tạo, song không can thiệp sâu vào thị trường, để văn hóa phát triển tự do và bền vững.

Nhật Bản được xem là hình mẫu với hệ thống sân vận động đa năng, đặc biệt là các mái vòm như Tokyo Dome, Fukuoka PayPay Dome hay Nissan Stadium. Những địa điểm này vừa tổ chức các giải thể thao lớn, vừa là nơi diễn ra concert của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tính linh hoạt giúp các công trình duy trì nguồn thu và bảo tồn cơ sở hạ tầng lâu dài.

Châu Âu cũng sở hữu nhiều sân vận động phức hợp. Santiago Bernabeu của Real Madrid là ví dụ tiêu biểu. Với hệ thống mái che đóng mở và khả năng tháo dỡ mặt cỏ, sân có thể tổ chức concert, triển lãm, hội nghị bên cạnh bóng đá. Trong chuyến lưu diễn The Eras Tour hồi tháng 5/2024, Taylor Swift đã biểu diễn hai đêm tại đây, mang về 13 triệu euro doanh thu, trong đó câu lạc bộ Real Madrid thu khoảng 9,1 triệu euro, tương đương 70% tổng lợi nhuận sự kiện.

Taylor Swift biểu diễn ở sân Santiago Bernabeu. Ảnh: Getty.

Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần tính đến các công trình sân vận động đa chức năng, vừa phục vụ thể thao, vừa sống nhờ hoạt động âm nhạc và giải trí. Điều này không chỉ giải quyết nhu cầu khán giả mà còn tạo nguồn thu ổn định, giảm gánh nặng bảo dưỡng cơ sở vật chất.

Công nghệ hiện đại trên thế giới được nhiều nơi áp dụng để biến sân vận động thành không gian đa năng bất cứ lúc nào, kể cả khi thiết kế ban đầu không dự trù tính năng này. Ở Santiago Bernabeu, các tấm cỏ có thể hạ xuống khu vực ngầm Hypogeum, lấy cảm hứng từ Đấu trường La Mã, được trang bị chiếu sáng, thông gió, tưới tiêu, giúp bảo quản và chăm sóc cỏ trong điều kiện tối ưu. Nhờ vậy, ngay cả khi trên sân tổ chức concert hay hội nghị, chất lượng mặt cỏ vẫn được duy trì.

“Trong bối cảnh nhu cầu giải trí tăng mạnh, sự kết hợp giữa đầu tư của doanh nghiệp và hỗ trợ chính sách từ nhà nước sẽ là chìa khóa. Không chỉ dừng lại ở việc xây sân khấu biểu diễn, các công trình này còn góp phần tạo động lực du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam”, chuyên gia nói.