Âm thanh saxophone Trần Mạnh Tuấn trong đêm nhạc chữa lành

TPO - Trong không khí mùa Vu Lan báo hiếu, đêm nhạc Sound Healing Concert 2025 mang đến cho khán giả tại TPHCM những trải nghiệm đặc biệt, kết hợp giữa âm nhạc, thiền ca và nghệ thuật chữa lành.