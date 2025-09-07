Âm thanh saxophone Trần Mạnh Tuấn trong đêm nhạc chữa lành

TPO - Trong không khí mùa Vu Lan báo hiếu, đêm nhạc Sound Healing Concert 2025 mang đến cho khán giả tại TPHCM những trải nghiệm đặc biệt, kết hợp giữa âm nhạc, thiền ca và nghệ thuật chữa lành.
Điểm nhấn lớn nhất của chương trình là sự góp mặt của Ani Choying Drolma, giọng ca đến từ Nepal, người nổi tiếng khắp thế giới với những bản thiền ca và mantra mang năng lượng chữa lành. Đây cũng là lần đầu công chúng Việt Nam được trực tiếp thưởng thức giọng hát của nữ nghệ sĩ.
Ngay từ những giai điệu đầu tiên, chất giọng trầm ấm của Ani Choying đã chạm đến trái tim nhiều người, khiến không ít khán giả rơi nước mắt.
Không chỉ đơn thuần là một buổi hòa nhạc, Sound Healing Concert 2025 được thiết kế như một không gian “healing”, nơi từng thanh âm trở thành phương tiện kết nối nội tâm, khơi gợi sự an yên và lòng biết ơn.