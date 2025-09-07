Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Âm thanh saxophone Trần Mạnh Tuấn trong đêm nhạc chữa lành

Hà Trang

TPO - Trong không khí mùa Vu Lan báo hiếu, đêm nhạc Sound Healing Concert 2025 mang đến cho khán giả tại TPHCM những trải nghiệm đặc biệt, kết hợp giữa âm nhạc, thiền ca và nghệ thuật chữa lành.

a532638d835a0804514b.jpg
Tối 6/9, hơn 1.000 khán giả đã lấp kín khán phòng Trung tâm Hội nghị White Palace để tham dự đêm diễn đầu tiên của Sound Healing Concert 2025. Sự kiện rơi đúng vào ngày Rằm tháng Bảy, thời điểm nhiều ý nghĩa trong văn hóa Á Đông, khiến không gian biểu diễn thêm phần lắng đọng.
8a5ce9ec093b8265db2a.jpg
38dfe76007b78ce9d5a6.jpg
9225f298124f9911c05e.jpg
Điểm nhấn lớn nhất của chương trình là sự góp mặt của Ani Choying Drolma, giọng ca đến từ Nepal, người nổi tiếng khắp thế giới với những bản thiền ca và mantra mang năng lượng chữa lành. Đây cũng là lần đầu công chúng Việt Nam được trực tiếp thưởng thức giọng hát của nữ nghệ sĩ.
5.jpg
7.jpg
43781dc5fd12764c2f03.jpg
Ngay từ những giai điệu đầu tiên, chất giọng trầm ấm của Ani Choying đã chạm đến trái tim nhiều người, khiến không ít khán giả rơi nước mắt.
1.jpg
Bên cạnh nhân vật chính, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn mang đến những bản hòa tấu cảm xúc, trong khi bậc thầy Chuông xoay Master Santa và các Healer, các chuyên gia về Sound Healing cũng mang đến những màn trình diễn độc đáo.
4-1435.jpg
6.jpg
fb581ce6fc31776f2e20.jpg
1b1b11a6f1717a2f2360.jpg
Không chỉ đơn thuần là một buổi hòa nhạc, Sound Healing Concert 2025 được thiết kế như một không gian “healing”, nơi từng thanh âm trở thành phương tiện kết nối nội tâm, khơi gợi sự an yên và lòng biết ơn.
3.jpg
Sau nhiều năm điều trị bệnh nặng, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn từng phải lọc máu năm 2006 và trải qua ba ca mổ não sau cơn đột quỵ năm 2021, gần hai năm nằm viện.
317990c47013fb4da202.jpg
Dù bước đi cần gậy và giọng nói khàn, ông vẫn khiến khán giả xúc động khi thổi saxophone, trình diễn sáng Cát bụi, Sen cùng nhiều nghệ sĩ. Màn giao lưu giàu cảm xúc và nghị lực trở lại sân khấu của ông nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt.
2.jpg
Toàn bộ vé của đêm 6/9 đã bán hết từ đầu tháng 6, cho thấy sức hút đặc biệt của chương trình.
3d4f89f06927e279bb36.jpg
Đêm diễn thứ hai và cũng là cuối diễn ra vào 7/9, khép lại hành trình mang tên Journey Into Silence. Với thông điệp “âm nhạc chữa lành”, Sound Healing Concert 2025 đã để lại dư âm khó quên trong mùa Vu Lan, nơi mỗi người tìm thấy sự kết nối sâu sắc hơn với chính mình và với cộng đồng.
Hà Trang
