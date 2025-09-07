Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Đại lễ Vu lan tại công viên tưởng niệm Thiên Đức: Vu lan hửng nắng soi lòng hiếu

PV

Ngày 31/8/2025, Công viên tưởng niệm Thiên Đức đã long trọng tổ chức đại lễ vu lan báo hiếu với sự tham dự của hơn 2000 khách hàng là thân nhân của những gia đình đã yên tâm gửi gắm ông bà nơi Thiên Đức.

An lòng người ở lại

Với những diễn biến dồn dập của mưa lũ trên diện rộng không ngớt trong gần chục ngày qua, rất nhiều gia đình và cả ban tổ chức đã lo lắng về vấn đề thời tiết có thể ảnh hưởng tới lịch trình ngày vu lan báo hiếu được tổ chức thường niên trên Thiên Đức. Chị Nguyễn Lan Hương (Hà Nội) cho biết: “Mẹ tôi mới mất chưa đầy 1 tháng, gia đình tôi sau nhiều lựa chọn đã thống nhất gửi gắm mẹ về yên nghỉ tại Thiên Đức. Mấy ngày vừa rồi trời mưa dồn dập mà nhà tôi không khỏi xót xa, lo lắng. Tôi sợ mẹ tôi nằm lạnh lẽo, lụt lội nên khi Thiên Đức thông báo về đại lễ Vu Lan, cả nhà tôi sắp xếp lên ngay. Cả nhà tôi đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy khu mẹ tôi nằm dù ở nơi có địa hình thấp so với các khu đồi khác nhưng tuyệt nhiên không bị ngập lụt, trũng nước. Ngược lại, mưa gió làm hàng rào nguyệt quế mới trồng quanh khuôn viên mộ phần gia đình tôi thêm tốt tươi”.

anh-1.jpg
Đại lễ Vu lan báo hiếu ở Công viên tưởng niệm Thiên Đức.

Cùng giải toả được sự lo lắng như chị Hương là gia đình anh Đỗ Mạnh Tuấn (Ba Đình, Hà Nội). Anh Tuấn cho hay: “Mấy ngày vừa rồi tôi bị ám ảnh bởi cảnh lụt lội ở Hà Nội nên cũng luôn canh cánh trong lòng về mộ phần ông bà đặt ở Thiên Đức có bị ảnh hưởng bởi mưa bão lụt lội và sạt lở hay không. May mắn là khi lên tới Thiên Đức thì thấy mộ phần ông bà khô ráo tuyệt đối, cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng”.

Trời như chiều lòng người khi trong cả buổi sáng diễn ra đại lễ có nắng nhẹ vừa đủ để xua tan đi những u ám của những lớp mây đen vần vũ trên nền trời suốt những ngày qua. Trên sân chùa Thiên Long, dưới sự chủ trì của các vị cao tăng, hàng ngàn phật tử cùng nhau làm nghi thức cài hoa hồng lên ngực, dâng hương tưởng nhớ cha mẹ, tổ tiên. Cách đó không xa là chợ quê Thiên Đức với những món quà quê gợi nhớ cả một miền kí ức. Trong không khí trang nghiêm và hoài niệm, lại văng vẳng tiếng trẻ thơ náo nức nô đùa ở những sân chơi Thiên Đức thiết kế dành riêng cho con trẻ. Tất cả tạo nên một mùa vu lan trọn vẹn nơi Thiên Đức.

Tận tâm phục vụ

Được biết, để có được 1 lễ vu lan trọn vẹn, tổ chức thường niên cho hàng ngàn người tham dự, hơn 300 nhân viên của Thiên Đức đã phải chuẩn bị trước cả tháng trời. Tất cả các bộ phận phải chăm chút từng khu mộ, cọ rửa vệ sinh từng viên gạch để có một không gian xanh, sạch hơn nữa cho ngày đại lễ. Riêng năm nay có phần vất vả hơn bởi diễn biến phức tạp của mưa lũ khiến công tác chuẩn bị thêm phần vất vả. May mắn là đến ngày đại lễ trời lại tạnh ráo, hửng nắng suốt buổi sáng diễn ra đại lễ. Chỉ đến khi những vị khách cuối cùng lên xe ra về thì cơn mưa rào lại ập đến.

anh-2.jpg
Đại lễ vu lan báo hiếu với sự tham dự của hơn 2000 khách hàng là thân nhân của những gia đình đã yên tâm gửi gắm ông bà nơi Thiên Đức.

Lí giải về việc dù hơn 1 tuần qua mưa tầm tã liên miên nhưng từng khu mộ trong Thiên Đức vẫn giữ khô ráo, ông Hoàng Văn Cương, Giám đốc điều hành dự án Thiên Đức vĩnh hằng viên tại Phú Thọ cho biết: Thiên Đức vĩnh hằng viên vốn được bao quanh trọn vẹn bởi 2 dãy núi thiêng là Nghĩa Lĩnh và Tam Đảo. Hai dãy núi này ngoài ý nghĩa lớn về phong thuỷ thì còn có vai trò chắn gió bão. Dưới chân hai dãy này lại có sông Hồng, sông Lô với vai trò thoát nước cho cả 1 vùng rộng lớn. Đó là chưa kể địa hình của Thiên Đức là các quả đồi thấp thoai thoải và nằm ở trung tâm dự án là hồ Lục Thuỷ rộng khoảng 10 hecta cũng có vai trò điều tiết nước cho toàn bộ dự án.

anh-3.jpg
Khách hàng đến viếng phần mộ người thân.

“Điều kiện tự nhiên, phong thuỷ tâm linh thuận lợi là như vậy nhưng chúng tôi luôn xác định tinh thần tận tâm phục vụ, lắng nghe và giải quyết mọi yêu cầu chính đáng của khách hàng mới là yếu tố tiên quyết để Thiên Đức xác lập được lòng tin để khách hàng yên tâm gửi gắm mộ phần người thân lên Thiên Đức”, ông Cương chia sẻ.

Công viên tâm linh sinh thái Thiên Đức

Thiên Đức vĩnh hằng viên nằm tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cũ, di chuyển từ Hà Nội mất chưa đầy 90 phút, là công viên tâm linh sinh thái có lịch sử 15 năm hình thành và phát triển, được đánh giá là một trong những công viên nghĩa trang đẹp nhất Việt Nam. Nơi đây có quần thể gần 600 tượng Phật, tượng La Hán – trong đó có những đại tượng như tượng Phật bà cao 48m. Cảnh quan thiên nhiên tại Thiên Đức cũng là một điểm nhấn tuyệt vời khi giữa trung tâm dự án là hồ Lục Thủy rộng 10ha len lỏi khắp các quả đồi tạo ra một hệ sinh thái đa dạng. Hiện nơi đây là nơi an nghỉ của thân nhân hơn 7000 gia đình.

PV
#Vu Lan #Thiên Đức #lễ báo hiếu #công viên tâm linh #địa điểm yên nghỉ #phong thủy #nghĩa trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục