PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA NHÌN TỪ CƠN SỐT CONCERT QUỐC GIA: Thách thức từ những làn sóng chưa từng thấy

TPO - Hàng loạt concert với hàng vạn khán giả đang tạo cú hích cho thị trường biểu diễn Việt Nam. Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần và quảng bá hình ảnh đất nước, những sự kiện này còn kích hoạt chuỗi kinh tế bổ trợ, khẳng định vai trò của âm nhạc trong ngành công nghiệp văn hóa.

Cú hích cho thị trường biểu diễn

Chỉ trong hơn một tháng, từ tháng 8 đến đầu tháng 9, Hà Nội chứng kiến chuỗi concert và đại nhạc hội quy mô hàng chục nghìn khán giả, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ thu hút khoảng 25.000 khán giả mỗi đêm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Sân vận động Mỹ Đình liên tục được lấp kín, từ 30.000 người trong Tự hào là người Việt Nam, 50.000 khán giả trong 8Wonder: Moments of Wonder, cho đến cao điểm là 50.000 khán giả trong Tổ quốc trong tim, do Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức.

Tháng 8 nở rộ concert tại Hà Nội, TPHCM. Ảnh: BTC.

Những sự kiện này không chỉ làm nóng bầu không khí ngày đại lễ, mà còn mở ra viễn cảnh khi “concert quốc gia” được xây dựng định kỳ như thương hiệu văn hóa, góp phần định hình tương lai ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí - tổng đạo diễn của “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim - cho rằng sự kiện đã được định danh định hình và chắc đây sẽ là signature (thương hiệu) về concert yêu nước.

Không chỉ khán giả trong nước, nhiều bạn bè quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến châu Âu bày tỏ sự bất ngờ và xúc động. “Tôi từng nghĩ phải mang Việt Nam ra thế giới, nhưng giờ tôi nhận ra điều hay hơn là có thể mang cả thế giới đến với Việt Nam. Âm nhạc không có khoảng cách và Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của những đại nhạc hội quốc tế”, anh chia sẻ.

Theo đạo diễn, mỗi concert thành công mang giá trị tinh thần, góp phần tạo ra chuỗi kinh tế bổ trợ, từ du lịch, ẩm thực, lưu trú đến dịch vụ giải trí và tiêu dùng. Ngay tại sân Mỹ Đình, hàng nghìn sản phẩm thời trang, đồ lưu niệm được tung ra, dịch vụ ăn uống, gửi xe sôi động. “Nó giống như khu công nghiệp. Khi tất cả mắt xích cùng hoạt động, sẽ hình thành dòng chảy tài chính và tạo công ăn việc làm cho nhiều ngành nghề liên quan”, anh ví von.

Bước ngoặt để công nghiệp biểu diễn Việt Nam định hình bản sắc mới

Ở góc nhìn khác, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long (Đại học RMIT Việt Nam) cho rằng sự bùng nổ của các “concert quốc gia” thời gian qua không chỉ là sự kiện giải trí đơn thuần, mà còn là tín hiệu chiến lược trong quá trình xây dựng công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Trong bối cảnh văn hóa đại chúng toàn cầu bị chi phối mạnh mẽ bởi Kpop và thị trường UK-US, việc nhà nước trực tiếp đứng ra tổ chức những sự kiện âm nhạc hàng chục nghìn khán giả là bước ngoặt quan trọng, mở ra hướng đi mới cho ngành biểu diễn.

“Các concert này chứng minh rằng nghệ thuật chính luận không nhất thiết khô cứng, giáo điều, mà hoàn toàn có thể hấp dẫn giới trẻ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Nó thách thức quan niệm rằng nghệ thuật do nhà nước bảo trợ sẽ kén khán giả và khó được đón nhận”, ông nhận định.

Điểm sáng nổi bật chính là mô hình Patriotism Folktronica - sự hòa trộn giữa chất liệu dân gian, ca khúc cách mạng và tinh thần yêu nước với âm thanh hiện đại như pop, EDM, trap. Cách phối khí mới cùng phong cách trình diễn trẻ trung đã tạo nên xu hướng âm nhạc mới, vừa gần gũi với công chúng, vừa giữ được bản sắc văn hóa Việt.

Theo chuyên gia, mô hình này có thể trở thành hướng đi lâu dài của ngành công nghiệp biểu diễn. Bằng việc đầu tư sản xuất chuyên nghiệp, kết hợp với những nghệ sĩ trong nước có sức ảnh hưởng, nhà nước đã và đang tạo ra các sản phẩm văn hóa “bom tấn” vừa đạt tiêu chuẩn quốc tế, vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, cách tiếp cận này còn có thể mở đường cho điện ảnh, truyền thông số và nhiều sản phẩm văn hóa khác.

"Các sản phẩm nghệ thuật đi sâu vào khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào dân tộc thông qua trải nghiệm văn hóa chung. Cảm xúc tích cực được gắn với hình ảnh đất nước sẽ trở thành ngọn lửa hun đúc tinh thần đoàn kết, theo cách tự nhiên và bền vững”, chuyên gia phân tích.

Bài toán chất lượng và “cơn bội thực” concert

Sự nở rộ của hàng loạt concert cho thấy sức nóng của thị trường biểu diễn. Đạo diễn Minh Trí nhìn nhận mỗi concert đều có giá trị riêng và đều đáng trân trọng. Tuy nhiên, đạo diễn cũng cảnh báo nguy cơ “bội thực”.

“Ai cũng muốn làm những điều tốt đẹp và bản thân tôi vẫn luôn học hỏi từ những ý tưởng hay. Tuy nhiên, ngay lúc này, chúng ta đang có quá nhiều concert và đôi khi một số khoác lên mình ‘tấm áo’ không thật sự phù hợp”, anh nhận định.

50.000 khán giả "nhuộm đỏ" sân Mỹ Đình trong "concert quốc gia" - Tổ quốc trong tim. Ảnh: BTC.

Theo anh, yếu tố quyết định nằm ở chất lượng. Khán giả sẵn sàng hòa mình, hết mình với âm nhạc nếu được đáp ứng đúng, thậm chí vượt kỳ vọng. “Nếu món ăn ngon, dù nhiều, khán giả vẫn chờ đợi để thưởng thức ở những không gian khác. Mỗi nghệ sĩ, nhà sản xuất như một đầu bếp, có cách chế biến riêng để tạo trải nghiệm khác biệt. Nhưng nếu chỉ chạy theo số lượng và quy mô thì rất khó đi xa”, anh ví von.

Bài toán đặt ra là nghệ sĩ và nhà sản xuất phải liên tục sáng tạo, làm mới nội dung để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao. Đạo diễn nói: “Có nhiều yếu tố để hình thành nền công nghiệp biểu diễn hay rộng hơn là công nghiệp văn hóa. Trong đó, nghệ sĩ và tác phẩm nghệ thuật phải liên tục sáng tạo, cập nhật, làm mới. Song song, khán giả cũng cần có gu. Hai yếu tố này phải song hành, bổ trợ cho nhau. Không thể chỉ trông chờ vào việc nghệ sĩ biểu diễn hay, còn khán giả thì vẫn thụ động, như vậy sẽ khó có nền công nghiệp thực sự, mà chỉ dừng lại ở khái niệm.

Ở Hàn Quốc, tôi quan sát thấy nhiều fan đến từ rất sớm, xếp hàng trật tự, chuẩn bị áo mưa, ngồi chờ từ trưa nắng cho đến tối, có cả người lớn tuổi. Họ có cùng tâm thế là muốn đến sớm để có vị trí đẹp, để được trải nghiệm chương trình và gần gũi với nghệ sĩ. Bất kể họ bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, họ vẫn giữ thái độ rất lịch sự, văn minh. Đây là minh chứng cho việc Hàn Quốc đã thành công trong việc xây dựng công nghiệp biểu diễn. Ở đó, sự phát triển không chỉ đến từ nghệ sĩ, mà còn từ chính khán giả”.

Khán giả chờ xem đại nhạc hội ở Đông Anh. Ảnh: Hà Trang.

Một vấn đề khác là cơ sở hạ tầng. Sân vận động Mỹ Đình chưa phải là không gian phức hợp, có thể dễ dàng chuyển đổi từ thể thao sang biểu diễn nghệ thuật như tại Nhật Bản hay Hàn Quốc. Chính vì vậy, để đón được nhiều concert quốc tế trong tương lai, Việt Nam cần tính đến những công trình hiện đại, đa chức năng.

“Một sân vận động đúng nghĩa phải vừa là nơi tổ chức thể thao, vừa có khả năng ‘sống’ nhờ các hoạt động âm nhạc, giải trí. Như vậy mới vừa bảo tồn cơ sở vật chất, vừa duy trì nguồn thu”, đạo diễn Minh Trí nhấn mạnh.

Triển vọng 5 năm tới

Sau một năm manh nha, ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá. Nếu tận dụng cú hích từ các concert quốc gia, kết hợp hạ tầng hiện đại và chiến lược sáng tạo nội dung, các chuyên gia cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến âm nhạc mới của khu vực.

Trong 5 năm tới, một “thương hiệu concert quốc gia” định kỳ, có dấu ấn riêng biệt, sẽ không chỉ là công cụ quảng bá văn hóa, mà còn là động lực phát triển kinh tế. Như đạo diễn Minh Trí kỳ vọng: “Khi cả ông bà, bố mẹ và con cái cùng đi concert, mindset (tư duy) xã hội sẽ thay đổi. Đó mới là nền tảng để hình thành nền công nghiệp văn hóa thực sự”.