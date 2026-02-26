Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Truy lùng nghi can người nước ngoài trộm xe ô tô tại Đà Nẵng

Nguyễn Thành
TPO - Ngày 26/2, Công an phường An Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành điều tra vụ trộm xe ô tô xảy ra trên địa bàn.

Theo trình báo của nữ chủ xe (trú đường Chính Hữu, phường An Hải), vào sáng 25/2, do gia đình có việc nên chị điều khiển ô tô Mercedes biển số 43A-101.24 đến đậu trước số nhà 126 đường Chính Hữu. Đến chiều tối cùng ngày, gia đình phát hiện chiếc xe đã bị mất.

1806505658910627891.jpg
Hình ảnh nghi vấn một người nước ngoài trộm xe ô tô.

Ngay sau đó, gia đình kiểm tra camera an ninh của một quán ăn gần nơi đậu xe thì phát hiện kẻ trộm nghi là một người nước ngoài tiếp cận chiếc xe. Hình ảnh camera cho thấy người này đứng quan sát một lúc, sau đó mở cửa xe, lục tìm bên trong rồi lên xe điều khiển phương tiện rời khỏi khu vực.

Lãnh đạo Công an phường An Hải cho hay, đơn vị đã báo cáo vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự. Hiện, các lực lượng chức năng đang tổ chức truy xét, điều tra làm rõ vụ trộm.

Nguyễn Thành
