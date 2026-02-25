Một phụ nữ tử vong nghi do truyền dịch tại nhà

TPO - Sau khi truyền Glutathione khoảng 1 giờ 30 phút, nữ bệnh nhân xuất hiện triệu chứng lạnh run, khó thở... và được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tím tái.

Ngày 25/2 Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế về một trường hợp bệnh nhân tử vong trước khi vào viện, nghi do sốc phản vệ sau khi tự ý truyền dịch tại nhà.

Theo thông tin từ người nhà, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 23/2, bệnh nhân Đ.T.H.P (sinh năm 1992, ngụ tại phường An Khánh, TPHCM) đã tự đưa 3 lọ Glutathione cho một điều dưỡng bên ngoài để pha và truyền tại nhà.

Sau khi truyền khoảng 1 giờ 30 phút, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng lạnh run. Dù đã được điều dưỡng tiêm xử trí bằng 1/2 ống Adrenalin, tình trạng bệnh nhân vẫn diễn tiến nặng hơn với biểu hiện khó thở. Khi người hỗ trợ quay lại để đưa đi cấp cứu thì bệnh nhân đã ngưng thở và tím tái.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh vào lúc 23 giờ 06 cùng ngày trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Triệu chứng: Hôn mê sâu, da niêm tái nhợt, chi lạnh, toàn thân nổi bông. Sinh hiệu: Mạch và huyết áp bằng 0, đồng tử giãn (5 mm) và mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng.

Ngay lập tức, kíp trực cấp cứu đã triển khai quy trình hồi sức tim phổi tích cực, bao gồm ấn tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản và sử dụng thuốc vận mạch liều cao (34 ống Adrenalin). Tuy nhiên, sau gần 40 phút nỗ lực hồi sức không thành công, bệnh nhân không phục hồi tuần hoàn.

Bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, có theo dõi tình trạng sốc phản vệ do thuốc.

Hiện tại, phía bệnh viện đã giải thích tình trạng cho gia đình bệnh nhân, đồng thời báo cáo vụ việc cho Công an phường Cát Lái để tiếp nhận và điều tra, xử lý theo thẩm quyền.