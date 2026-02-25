Uống thuốc dân gian sau khi bị rắn cắn, cụ bà 76 tuổi nguy kịch

TPO - Sau khi bị rắn nghi chàm quạp cắn và tự chữa bằng thuốc dân gian, một cụ bà 76 tuổi ở Lâm Đồng rơi vào tình trạng nguy kịch, phải chuyển gấp vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm để điều trị.

Ngày 25/2, gia đình bà N.T.S (76 tuổi, trú xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Bà S. đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị do tình trạng nguy kịch sau khi bị rắn cắn.

Bà S. hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo người nhà, chiều 24/2, khi đang cắt cỏ quanh nhà tại thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam, bà S. bị một con rắn cắn vào tay. Qua nhận dạng ban đầu, con rắn có đặc điểm giống rắn chàm quạp (loài rắn có nọc độc mạnh).

Sau khi bị cắn, gia đình không đưa nạn nhân đến cơ sở y tế mà cho uống thuốc dân gian. Thấy sức khỏe không cải thiện, người thân tiếp tục đưa bà đến một thầy lang chuyên trị rắn cắn. Đến khoảng 22h cùng ngày, bà S. xuất hiện dấu hiệu trở nặng nên được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Rắn chàm quạp cắn nạn nhân.

Tại bệnh viện, bà S. trong tình trạng nguy kịch: Nôn ra máu, cánh tay sưng to, tím đen và có dấu hiệu hoại tử. Do không có huyết thanh kháng nọc phù hợp, bệnh viện đã chuyển gấp bà S. vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm để điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, nọc độc của rắn chàm quạp chứa nhiều enzyme gây tổn thương tế bào, phá hủy hồng cầu và mô. Nạn nhân thường sưng đau dữ dội, phù nề, xuất hiện bọng nước, bầm máu tại chỗ. Nếu không được tiêm huyết thanh kháng nọc kịp thời, vết thương có thể hoại tử, thậm chí phải tháo khớp, cắt cụt chi hoặc tử vong.