Sức khỏe

Google News

Bệnh viện Đa khoa Bình Tân nâng tầm chất lượng khám chữa bệnh vì sức khỏe cộng đồng

P.V

Bệnh viện Đa khoa Bình Tân là đơn vị y tế công lập tại TP. Hồ Chí Minh, hoạt động với phương châm "Y tế - Sức khỏe và Tình thương". Bệnh viện không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư đồng bộ về nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật và dịch vụ y tế.

image-123650291.jpg

Bên cạnh việc phát triển năng lực khám và điều trị, bệnh viện chú trọng mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ cận lâm sàng, chẩn đoán và theo dõi điều trị qua việc triển khai thêm phòng khám dịch vụ, phòng truyền máu dịch vụ ngoại trú, phòng siêu âm...

Bệnh viện luôn chú trọng công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế (BHYT), xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân. Quy trình khám chữa bệnh BHYT được tổ chức bài bản, tạo thuận lợi cho người bệnh, giúp người tham gia BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, góp phần giảm gánh nặng chi phí và tăng cường hiệu quả an sinh xã hội.

Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột phát triển của đơn vị. Bệnh viện Đa khoa Bình Tân được Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh công nhận là cơ sở đủ điều kiện hướng dẫn thực hành cho đối tượng bác sĩ y khoa, điều dưỡng và hộ sinh theo công bố ngày 15/06/2025. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến được triển khai, trình Sở Y tế công nhận phạm vi ảnh hưởng.

Bước sang năm mới, Bệnh viện Đa khoa Bình Tân tiếp tục là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân trên địa bàn, đồng hành cùng cộng đồng hướng tới một mùa xuân an lành, khỏe mạnh và hạnh phúc.

P.V
#Bệnh viện Bình Tân #Chăm sóc sức khỏe #dịch vụ y tế #Khám chữa bệnh #BHYT #đào tạo y tế #nghiên cứu khoa học

