Nguyên nhân ít ai ngờ khiến số ca cấp cứu ngày Tết tăng vọt

TPO - Khác với những năm trước khi tai nạn giao thông là nguyên nhân chính, năm nay số ca chấn thương xảy ra trong sinh hoạt gia đình tăng đột biến. Nhiều trường hợp nhập viện do té ngã khi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, sửa đồ đạc hoặc tai nạn trong các sinh hoạt thường ngày dịp Tết..

Sáng 23/2, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu do tai nạn sinh hoạt tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước – mức tăng cao nhất trong các nhóm nguyên nhân, góp phần đẩy tổng lượt cấp cứu tăng 3,4%

Theo báo cáo hoạt động chuyên môn, trung bình mỗi ngày khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 273 trường hợp, dao động từ 200 đến 360 ca. Trong đó, tai nạn sinh hoạt ghi nhận 171 bệnh nhân, tăng 108,5% so với Tết 2025. Tai nạn giao thông vẫn chiếm số lượng lớn với 429 ca, tương đương khoảng 48 trường hợp mỗi ngày, tăng 6,7%. Ngược lại, số ca đả thương và ngộ độc đều giảm.

Bệnh nhân nhập cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026 gia tăng so với cùng kỳ năm trước

Các bác sĩ nhận định, khác với những năm trước khi tai nạn giao thông là nguyên nhân chính, năm nay số ca chấn thương xảy ra trong sinh hoạt gia đình tăng đột biến. Nhiều trường hợp nhập viện do té ngã khi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, sửa sang đồ đạc hoặc tai nạn trong các sinh hoạt thường ngày dịp Tết.

Trong 9 ngày nghỉ lễ, bệnh viện thực hiện 325 ca phẫu thuật cấp cứu, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chiếm nhiều nhất với 97 ca, tiếp đến là phẫu thuật thần kinh 79 ca và ngoại tiêu hóa 59 ca. Ngoài ra còn có các ca đa chấn thương, mạch máu, lồng ngực… đòi hỏi ê kíp trực liên tục phải xử trí kịp thời.

Sau kỳ nghỉ Tết, số bệnh nhân còn nằm điều trị nội trú tại bệnh viện là 1.568 trường hợp, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng giường toàn viện đạt 66,2%, trong đó nhiều khoa rơi vào tình trạng quá tải như Tim mạch can thiệp, Nội tiêu hóa, Nội cơ xương khớp, Nội tiết và Nội thần kinh, với công suất vượt từ 107% đến gần 138%.

Các tai nạn sinh hoạt là nguyên nhân khiến người bệnh nhập cấp cứu tăng cao

Nhu cầu truyền máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tăng theo số ca bệnh nặng. Tổng cộng 897 đơn vị máu đã được sử dụng trong dịp Tết, tăng 7,9% so với năm trước. Riêng ngày mùng 6 Tết ghi nhận mức sử dụng cao nhất với 136 đơn vị.

So sánh với Tết Ất Tỵ 2025, tổng số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt tăng trung bình 57,6%. Trong đó, tai nạn sinh hoạt là yếu tố tăng mạnh nhất và cũng là nguyên nhân ít được chú ý trong các cảnh báo an toàn dịp lễ tết trước đây.

Theo đại diện bệnh viện, số liệu này cho thấy nguy cơ chấn thương không chỉ đến từ việc di chuyển mà còn xuất phát từ chính các hoạt động thường ngày trong gia đình khi thời gian nghỉ kéo dài, sinh hoạt thay đổi và sự bất cẩn tăng lên. Điều này gây áp lực lên hệ thống cấp cứu và hồi sức trong dịp Tết tiếp tục gia tăng.