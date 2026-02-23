Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Nguyên nhân ít ai ngờ khiến số ca cấp cứu ngày Tết tăng vọt

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khác với những năm trước khi tai nạn giao thông là nguyên nhân chính, năm nay số ca chấn thương xảy ra trong sinh hoạt gia đình tăng đột biến. Nhiều trường hợp nhập viện do té ngã khi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, sửa đồ đạc hoặc tai nạn trong các sinh hoạt thường ngày dịp Tết..

Sáng 23/2, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu do tai nạn sinh hoạt tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước – mức tăng cao nhất trong các nhóm nguyên nhân, góp phần đẩy tổng lượt cấp cứu tăng 3,4%

Theo báo cáo hoạt động chuyên môn, trung bình mỗi ngày khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 273 trường hợp, dao động từ 200 đến 360 ca. Trong đó, tai nạn sinh hoạt ghi nhận 171 bệnh nhân, tăng 108,5% so với Tết 2025. Tai nạn giao thông vẫn chiếm số lượng lớn với 429 ca, tương đương khoảng 48 trường hợp mỗi ngày, tăng 6,7%. Ngược lại, số ca đả thương và ngộ độc đều giảm.

cap-cuu-cr-2.jpg
Bệnh nhân nhập cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026 gia tăng so với cùng kỳ năm trước

Các bác sĩ nhận định, khác với những năm trước khi tai nạn giao thông là nguyên nhân chính, năm nay số ca chấn thương xảy ra trong sinh hoạt gia đình tăng đột biến. Nhiều trường hợp nhập viện do té ngã khi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, sửa sang đồ đạc hoặc tai nạn trong các sinh hoạt thường ngày dịp Tết.

Trong 9 ngày nghỉ lễ, bệnh viện thực hiện 325 ca phẫu thuật cấp cứu, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chiếm nhiều nhất với 97 ca, tiếp đến là phẫu thuật thần kinh 79 ca và ngoại tiêu hóa 59 ca. Ngoài ra còn có các ca đa chấn thương, mạch máu, lồng ngực… đòi hỏi ê kíp trực liên tục phải xử trí kịp thời.

Sau kỳ nghỉ Tết, số bệnh nhân còn nằm điều trị nội trú tại bệnh viện là 1.568 trường hợp, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng giường toàn viện đạt 66,2%, trong đó nhiều khoa rơi vào tình trạng quá tải như Tim mạch can thiệp, Nội tiêu hóa, Nội cơ xương khớp, Nội tiết và Nội thần kinh, với công suất vượt từ 107% đến gần 138%.

cap-cuu-cr-1.jpg
Các tai nạn sinh hoạt là nguyên nhân khiến người bệnh nhập cấp cứu tăng cao

Nhu cầu truyền máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tăng theo số ca bệnh nặng. Tổng cộng 897 đơn vị máu đã được sử dụng trong dịp Tết, tăng 7,9% so với năm trước. Riêng ngày mùng 6 Tết ghi nhận mức sử dụng cao nhất với 136 đơn vị.

So sánh với Tết Ất Tỵ 2025, tổng số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt tăng trung bình 57,6%. Trong đó, tai nạn sinh hoạt là yếu tố tăng mạnh nhất và cũng là nguyên nhân ít được chú ý trong các cảnh báo an toàn dịp lễ tết trước đây.

Theo đại diện bệnh viện, số liệu này cho thấy nguy cơ chấn thương không chỉ đến từ việc di chuyển mà còn xuất phát từ chính các hoạt động thường ngày trong gia đình khi thời gian nghỉ kéo dài, sinh hoạt thay đổi và sự bất cẩn tăng lên. Điều này gây áp lực lên hệ thống cấp cứu và hồi sức trong dịp Tết tiếp tục gia tăng.

Vân Sơn
#Tăng ca cấp cứu dịp Tết #Nguyên nhân tai nạn sinh hoạt #Chấn thương trong gia đình #Áp lực hệ thống y tế dịp lễ #Nguy cơ ngộ độc thực phẩm Tết #Tai nạn giao thông và sinh hoạt #Quá tải bệnh viện Chợ Rẫy #Cảnh báo an toàn dịp Tết #Tác động hoạt động ngày Tết đến sức khỏe #Nguy cơ đột quỵ và tai nạn trẻ nhỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục