Sức khỏe

Ăn trứng cá rồng, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện

Hoàng Phúc
TPO - Sau khi ăn trứng cá rồng, 13 người trong một gia đình ở Thanh Hóa phải nhập viện điều trị, nghi do ngộ độc.

Ngày 21/2, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc về việc tiếp nhận và điều trị 13 người bị ngộ độc do ăn trứng cá rồng.

Theo đó, tối 19/2, tại một gia đình ở thôn Kim Chi, xã Ngọc Liên, có 13 người ăn trứng cá rồng - một loài cá cảnh. Ngay sau bữa ăn, hàng loạt người có biểu hiện rối loạn tiêu hóa cấp tính nghi do ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân sau đó được đưa đến cơ sở y tế xã cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc.

caong.jpg
Cá rồng - một loại cá cảnh đắt tiền được nhiều người chuộng nuôi. Ảnh minh họa.

Qua thăm khám, các bác sĩ đề nghị gia đình đưa 12 người còn lại đến bệnh viện để theo dõi và điều trị. Đến ngày 20/2, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Lãnh đạo UBND xã Ngọc Liên cho biết sau sự việc, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân khi sử dụng thực phẩm cần kiểm tra kỹ, đảm bảo an toàn để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.

Liên quan vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Cá rồng là loài cá cảnh nước ngọt giá trị cao, thường được nhập khẩu từ Indonesia, Malaysia hay Singapore. Với quan niệm mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người sẵn sàng chi từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng để sở hữu một con . Tuy nhiên, việc sử dụng thịt hoặc trứng của loài cá cảnh này làm thức ăn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm chưa được kiểm chứng.

Hoàng Phúc
