Khách Tây hưởng Tết trong bệnh viện

TPO - 'Bệnh viện trang trí thật tươi sáng, lộng lẫy khiến nơi này ấm áp, vui tươi hơn. Đây không chỉ là cách để mọi người cùng được đón Tết mà còn thể hiện sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp của người Việt", anh Thomas chia sẻ.
Để du khách cảm nhận được không khí Tết cổ truyền, bệnh viện đã trang trí Tết đẹp mắt ở sảnh, hành lang, khu vực điều trị... Những chiếc đèn lồng, tranh ảnh, cờ đỏ tươi được treo lên khiến nơi này ấm áp hơn.
Bệnh viện cho hay, phần lớn du khách đến chữa các bệnh liên quan đến cơ, xương, khớp, đau cổ vai gáy, đau lưng, rối loạn giấc ngủ... Đặc biệt, không ít trường hợp đến chữa... nghiện. Trong dịp Tết, bệnh viện bố trí đội ngũ y tế đầy đủ, linh hoạt, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân.