Sức khỏe

Google News

Khách Tây hưởng Tết trong bệnh viện

Thanh Hiền

TPO - 'Bệnh viện trang trí thật tươi sáng, lộng lẫy khiến nơi này ấm áp, vui tươi hơn. Đây không chỉ là cách để mọi người cùng được đón Tết mà còn thể hiện sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp của người Việt", anh Thomas chia sẻ.

tp-da-nang-tet-yhct-4.jpg
Trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ﻿, nhiều bệnh nhân là du khách﻿ nước ngoài vẫn tiếp tục đến Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng﻿ điều trị. Bệnh nhân đến từ nhiều nước như Mỹ, Anh, Úc, Canada, Nga, Đức, Ấn Độ... Ảnh: Thanh Hiền.
tp-da-nang-tet-yhct-6.jpg
Anh Thomas (du khách Ba Lan) bị viêm cân gan bàn chân, viêm khớp ngón chân. Anh đã điều trị ở nhiều nơi nhưng không khỏi. Khi đến Đà Nẵng﻿, anh tìm tới Bệnh viện Y học cổ truyền với mong muốn điều trị bằng các phương pháp tự nhiên. Phác đồ điều trị của anh kéo dài, xuyên Tết. Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, anh vẫn tới bệnh viện đều đặn.
tp-da-nang-tet-yhct-2.jpg
tp-da-nang-tet-yhct-1.jpg
tp-da-nang-tet-yhct-3.jpg
Để du khách cảm nhận được không khí Tết cổ truyền, bệnh viện đã trang trí Tết đẹp mắt ở sảnh, hành lang, khu vực điều trị... Những chiếc đèn lồng, tranh ảnh, cờ đỏ tươi được treo lên khiến nơi này ấm áp hơn.
tp-da-nang-tet-yhct-8.jpg
'Bệnh viện trang trí thật tươi sáng, lộng lẫy khiến nơi này ấm áp, vui tươi hơn. Đây không chỉ là cách để bệnh nhân nước ngoài như chúng tôi cùng được đón Tết mà còn thể hiện sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp của người Việt", anh Thomas chia sẻ. Anh cũng bày tỏ rất hài lòng vì được các bác sĩ chăm sóc, điều trị tận tâm. Dù dịp Tết ai cũng mong muốn ở bên gia đình nhưng các bác sĩ vẫn đến với người bệnh.
dn3.jpg
tp-yhct.jpg
Bệnh viện cho hay, phần lớn du khách đến chữa các bệnh liên quan đến cơ, xương, khớp, đau cổ vai gáy, đau lưng, rối loạn giấc ngủ... Đặc biệt, không ít trường hợp đến chữa... nghiện. Trong dịp Tết, bệnh viện bố trí đội ngũ y tế đầy đủ, linh hoạt, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân.
tp-tetbv.jpg
Du khách đến điều trị được "hưởng Tết" ngay trong bệnh viện. Họ được mời ăn bánh, uống trà, giới thiệu về Tết cổ truyền cũng như văn hóa của người Việt Nam.
dn-6285.jpg
Nhiều du khách đến Đà Nẵng với mục đích du lịch chữa bệnh sau khi tìm hiểu và thấy Đà Nẵng nổi lên là một "thành phố chữa lành" bằng các phương pháp đông y.
tp-da-nang-tet-yhct-7.jpg
Thành phố Đà Nẵng xác định du lịch y tế﻿ là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển dịch vụ chất lượng cao của thành phố, gắn với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Đà Nẵng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch y tế nhờ vào hệ thống y tế phát triển, đội ngũ bác sĩ giỏi, kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, cùng môi trường sống thân thiện, an toàn.
Thanh Hiền
