Gần 40.000 lượt bệnh nhân cấp cứu trên toàn quốc trong 24 giờ qua

TPO - Tối 18/2 (mùng 2 Tết), Bộ Y tế có báo cáo nhanh gửi Văn phòng Chính phủ về công tác y tế trong kỳ nghỉ Tết. Theo tổng hợp từ các bệnh viện trực thuộc Bộ, 34 Sở Y tế địa phương và y tế ngành trên toàn quốc, đến trưa 18/2 có 89.006 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Trong 24 giờ qua, hệ thống y tế tiếp nhận hơn 39.200 lượt khám, cấp cứu. Các bác sĩ đã thực hiện trên 2.200 ca phẫu thuật, trong đó 407 ca phẫu thuật cấp cứu.

Nguồn máu phục vụ điều trị được đảm bảo với 19.857 đơn vị máu dự trữ tính đến trưa mùng 2 Tết. Đáng chú ý, trong mùng 1 và mùng 2 Tết, nhiều bạn trẻ và các gia đình đã đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến máu, hiến tiểu cầu, góp phần bổ sung nguồn máu cấp cứu dịp nghỉ lễ.

Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân dịp Tết.

Tuy nhiên tai nạn giao thông vẫn chiếm số ca cấp cứu. Trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế tiếp nhận 2.876 trường hợp khám, cấp cứu nghi liên quan tai nạn giao thông; trong đó 1.189 người phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi nội trú.

Số ca chuyển viện nghi do tai nạn giao thông là 262 người (3 ngày nghỉ Tết là 1.253 người). Ghi nhận 21 trường hợp tử vong liên quan tai nạn giao thông.

Ngoài ra, tai nạn do pháo nổ, pháo hoa tiếp tục xảy ra. Trong 24 giờ qua có 66 ca cấp cứu, 34 người phải nhập viện; lũy kế 4 ngày Tết là 267 ca cấp cứu, trong đó 141 ca phải điều trị nội trú.

Không ghi nhận ổ dịch

Theo hệ thống giám sát của các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng, CDC các tỉnh thành và kiểm dịch y tế quốc tế (từ 11h30 ngày 17/2 đến 11h30 ngày 18/2) số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng giảm, riêng bệnh sởi tăng 5 ca.

Các bệnh như bạch hầu, liên cầu lợn không ghi nhận ca mắc; tình hình dịch tễ nói chung ổn định, chưa xuất hiện ổ dịch tập trung.

Bộ Y tế cho biết ngành y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Từ ngày 14/2 đến 12h ngày 18/2, không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc điều trị tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.