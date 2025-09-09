Có một thành phố chữa lành

TP - “Tôi không nghĩ là mình lại được chữa bệnh ở đây, với những con người xa lạ, bất đồng ngôn ngữ. Nhưng các bác sĩ đã rất quan tâm, đồng hành với tôi qua giai đoạn khó khăn vật vã nhất cho đến khi tôi khỏe lại”, anh D. Sh. (33 tuổi, du khách Trung Quốc) cảm kích.

Anh là một trong số hàng loạt du khách đến Đà Nẵng du lịch và chữa hết bệnh mới quay trở về.

Chữa nghiện bằng… lửa

Anh D. Sh, kể trong một lần cùng nhóm bạn đến một vũ trường ở Đà Nẵng chơi đêm, lúc người đã ngà ngà say, cả nhóm đã hít bóng cười. Cảm giác lâng lâng hưng phấn, vui vẻ, như đắm chìm trong một thế giới khác rực rỡ hơn khiến anh thích thú. Thế là suốt một tháng trời, đêm nào anh cũng đến vũ trường bay lắc và nghiện hít bóng cười lúc nào không hay. “Cho đến một ngày sức khỏe tôi tụt dốc trầm trọng, tâm thần và hành vi rối loạn, tay chân tê cứng, tôi mới biết mình đang nhận hậu quả khủng khiếp từ việc hít khí cười. Bạn bè thấy tôi vậy cũng hoảng quá nên đi tìm hiểu khắp nơi để tôi chữa bệnh”, anh kể.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng nhớ như in anh D. Sh, đêm mới vào viện vật vã, mất khả năng kiểm soát hành vi, ảo khứu, ảo thanh. Một ngày lên cơn hàng chục lần, nhất là vào ban đêm. Bác sĩ Hoàng Việt Dũng chia sẻ, bản chất khí cười N2O là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự ma túy đá (methamphetamine). Khi hít khí cười, ngoài việc tạo cảm giác vui vẻ, người hít có thể bị ảo giác, tê chân tay, giảm trí nhớ, rối loạn nhịp tim, suy giảm sức khỏe. Nặng hơn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ thống tủy sống, tổn thương não và rối loạn tâm thần, thậm chí tàn phế, đột quỵ, tử vong.

Trường hợp của anh D. Sh, bệnh viện đã sử dụng nhiều phương pháp đông y như châm cứu, hỏa long cứu để điều trị. Đặc biệt, do khí cười tác động đến não, tủy nên phải dùng hệ thống oxy cao áp để tăng cường dưỡng khí cho não, phục hồi tổn thương do khí N20 gây ra. “Chúng tôi theo dõi cơn của bệnh nhân, và thường châm cứu, hỏa long cứu “đón cơn” để họ bớt đau đớn, vật vã mỗi lần lên cơn. Chẳng hạn như 9h sáng anh D. Sh. lên cơn thì từ 8h đã thực hiện hỏa long cứu cho anh. Phải làm trước vì trong cơn, bệnh nhân giãy giụa không thể nào làm được”, bác sĩ Dũng nói thêm.

Sau một tuần nằm lại bệnh viện tích cực chữa trị, anh D. Sh, ngồi trò chuyện cùng chúng tôi với tinh thần thoải mái, cơ thể trông đã khỏe mạnh, linh hoạt hơn. Anh không thể quên những ngày cơ thể anh cứ lờ đờ, ảo giác, hai chân bước không nổi. Ớn nhất là những lần lên cơn. “Giờ thì đã giảm dần, mỗi ngày chỉ còn 1 - 2 cơn thôi. Mỗi lần cơn đến tôi đều cảm nhận được, kiểm soát được và qua cơn cũng rất nhẹ nhàng. Tôi rất thích hỏa long cứu, vì cơ thể vừa ấm áp, vừa thư giãn khi được xoa bóp”, anh hài lòng. Dứt lời, anh D. Sh, đứng dậy mô tả các bác sĩ sẽ đắp lớp bông, khăn lên lưng rồi châm lửa cháy chạy dài theo sống lưng. Sau đó ấn các đốt xương, nắn bóp khắp lưng cho anh dễ chịu.

Mỗi bác sĩ, nhân viên y tế chữa bệnh cho du khách là một đại sứ du lịch của Đà Nẵng. Ảnh: T.H

Bác sĩ Dũng bảo không thể nhớ hết đến nay đã có bao nhiêu trường hợp du khách đến bệnh viện để chữa nghiện, nhiều thời điểm gần như quá tải. Bệnh viện chỉ nhận những trường hợp tự nguyện, có tinh thần hợp tác cao. Tôi hỏi anh D. Sh, sao không về Trung Quốc chữa trị, anh thật tình rằng bạn bè của anh cũng đã có người chữa trị thành công ở đây nên tin tưởng, phần vì sợ khi về nước mà còn mang những cơn đau trong người, tinh thần không tỉnh táo sẽ rất phiền phức.

Thành phố “chữa lành”

Nhiều du khách trước khi rời quê hương sang Đà Nẵng đã xác định rõ ràng mục đích của họ là đi du lịch chữa bệnh. Như anh Eduard Kruger (39 tuổi, du khách Đức), khi biết Đà Nẵng sạch đẹp, chi phí hợp lý, dịch vụ đầy đủ đã lập tức kéo vali đi. Năm 2012, anh Eduard Kruger ngã từ tầng 6 (độ cao khoảng 18m) xuống và bị chấn thương tủy cổ C1. Từ đó, anh phụ thuộc hoàn toàn vào khung tập đi, sinh hoạt rất khó khăn. Các vùng cơ tay, chân, cổ co cứng phải hạn chế vận động. Suốt 13 năm qua, anh đến hàng loạt bệnh viện và gần như tuyệt vọng với tình trạng của mình.

Đà Nẵng là điểm đến du lịch chữa bệnh của rất nhiều du khách quốc tế. Ảnh: T.H

“Tôi được giới thiệu đến bệnh viện, thật may mắn ngay lần thăm khám đầu tiên tôi đã gặp chuyên gia vật lý trị liệu người Mỹ - bà Virginia Lockett . Bà đã đưa ra cả một chương trình tập luyện với những bài tập tỉ mỉ mà trước đây tôi chưa từng được biết. Bà hướng dẫn các tư thế đúng, chỉnh sửa lại dáng đi. Mọi thứ đều làm từng bước một rất tận tâm. Sau buổi tập thử đầu tiên tôi đã quyết định ở lại Đà Nẵng để điều trị”, anh cởi mở.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhìn nhận, phát triển du lịch y tế là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển dịch vụ chất lượng cao của thành phố, gắn với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Theo ông, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch y tế nhờ vào hệ thống y tế phát triển, đội ngũ bác sĩ giỏi, kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, cùng môi trường sống thân thiện, an toàn.

Vậy là thời gian đầu, anh thường trú luôn trong bệnh viện để luyện tập đều đặn. Ở nơi đất khách quê người, bất đồng ngôn ngữ nhưng chưa bao giờ anh thấy có khoảng cách. Không chỉ đội ngũ y tế mà cả những bệnh nhân cùng phòng, cùng khoa cũng rất thân thiện và động viên anh cố gắng.

Từ chỗ chán nản với cơ thể “không nghe lời” của mình, nay các cơ co thắt, co cứng đã được kéo giãn. Chiếc khung tập đi cũng bỏ qua một bên, anh đã có thể đi lại với gậy và đang tiến tới độc lập thả gậy ra. Nhưng điều vượt ngoài sức tưởng tượng của anh suốt 13 năm qua kể từ cú ngã định mệnh ấy, là mỗi ngày, anh có thể đi xe máy 3 bánh từ nơi lưu trú đến bệnh viện, chiều chiều thong dong hóng gió, ngắm thành phố đã giúp anh “phục chế” lại cuộc đời. “Các bác sĩ, nhân viên ở đây đều thân thiện, quan tâm sâu sắc đến sức khỏe và hạnh phúc của bệnh nhân. Nhờ những liệu pháp, thủ thuật khác nhau cùng với sự lắng nghe, thấu hiểu mà họ đã giúp tôi dần dần trở lại cuộc sống bình thường. Tôi biết ơn họ, biết ơn Đà Nẵng”.