Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Phạm Đức Ấn làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Phạm Đức Ấn (Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Sáng 8/9, HĐND TP Đà Nẵng khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Theo đó, HĐND TP Đà Nẵng tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết vừa được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Kết quả 82/82 đại biểu tán thành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Tại kỳ họp, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng đã trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Kết quả có 81/82 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tán thành ông Phạm Đức Ấn giữ chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

dscf4675-1298.jpg
Ông Phạm Đức Ấn nhận hoa chúc mừng của các đại biểu.

Ông Phạm Đức Ấn (sinh năm 1970, quê quán huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An). Trình độ cao cấp lý luận chính trị; Cử nhân Luật Kinh tế, cử nhân Ngân hàng-Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Phạm Đức Ấn có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

dscf4679.jpg
Ông Phạm Đức Ấn phát biểu tại Kỳ họp.

Từ tháng 5/2020, ông Phạm Đức Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 10/12/2024.

Chiều 6/9/2025, tại Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của TP Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyễn Thành
#Phạm Đức Ấn #Đà Nẵng #Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng #HĐND TP Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục