Ông Phạm Đức Ấn làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

TPO - Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Phạm Đức Ấn (Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Sáng 8/9, HĐND TP Đà Nẵng khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Theo đó, HĐND TP Đà Nẵng tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết vừa được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Kết quả 82/82 đại biểu tán thành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Tại kỳ họp, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng đã trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Kết quả có 81/82 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tán thành ông Phạm Đức Ấn giữ chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phạm Đức Ấn nhận hoa chúc mừng của các đại biểu.

Ông Phạm Đức Ấn (sinh năm 1970, quê quán huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An). Trình độ cao cấp lý luận chính trị; Cử nhân Luật Kinh tế, cử nhân Ngân hàng-Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Phạm Đức Ấn có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Phạm Đức Ấn phát biểu tại Kỳ họp.

Từ tháng 5/2020, ông Phạm Đức Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 10/12/2024.

Chiều 6/9/2025, tại Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của TP Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.