BVĐK Tâm Anh mua “siêu máy” điều trị ung thư thế hệ mới đầu tiên tại châu Á

Chiều ngày 18/2, tại Washington, DC (Mỹ), trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Công nghệ Thiết bị Y tế Mevion chính thức ký Hợp đồng Mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống “siêu máy” điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất (S250-Fit), trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du đầu năm của Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự các hoạt động trong nội hàm hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ về hoà bình và phát triển bền vững.

Tổng Bí Thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao chứng kiến lễ ký Hợp đồng Mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống “siêu máy” điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất giữa Bệnh viện Tâm Anh và Hãng Mevion. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Bà Sandra Rousselle, SPHR, SHRM-SCP - Phó Chủ tịch phụ trách Điều hành Nhân sự và Công tác Đối ngoại của Hãng Mevion cho biết hệ thống điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT được phát triển công nghệ ở mức gần như hoàn hảo cho mục tiêu điều trị ung thư bằng xạ trị proton.

Phiên bản công nghệ mới, cao cấp nhất này được FDA chính thức cấp phép sử dụng vào tháng 10/2025 và Bệnh viện Stanford (Mỹ) là đơn vị đầu tiên đặt mua để sử dụng trong điều trị.

Đại diện Hãng Mevion thông tin, với sự tinh vi của công nghệ, số lượng hệ thống máy cung cấp cho thị trường là rất khan hiếm, do đó với hợp đồng ký kết này, Việt Nam sẽ là nước thứ 2 bên ngoài Mỹ, đơn vị đầu tiên tại châu Á có thể đặt mua hệ thống máy, phần mềm và công nghệ sử dụng ở phiên bản mới nhất, tương đương với các bệnh viện hàng đầu trên thế giới về điều trị ung thư.

Hệ thống “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á vừa được Bệnh viện Tâm Anh đặt mua thành công, kỳ vọng giúp người bệnh ung thư được điều trị hiệu quả cao, an toàn, chi phí hợp lý. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

“Siêu máy” xạ trị MEVION S250-FIT với kỹ thuật xạ trị Proton được xem là bước tiến quan trọng và đột phá của kỹ thuật điều trị ung thư hiện đại.

Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết nếu trước đây, xạ trị Photon với tia X đi xuyên qua cơ thể, có thể làm giảm tác dụng xạ trị và nguy cơ tổn thương mô lành quanh đường đi của tia, thì hiện nay, kỹ thuật xạ trị Proton có ưu điểm vượt trội là “siêu trúng, siêu đúng, siêu an toàn” khi năng lượng tiêu diệt khối u được AI phân tích chuyên sâu để xác định chính xác vị trí của khối u ở kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí rất khó thì đường tia đều có thể “dừng lại đúng chỗ” ngay vị trí của tổn thương ác tính.

Công nghệ AI hỗ trợ tập trung chùm tia xạ ngay tại vị trí khối u mà không đi xuyên qua phá huỷ các vùng lân cận, bảo vệ tối đa các mô lành và cơ quan quan trọng xung quanh (như tim, phổi, não bộ…) so với xạ trị tia X truyền thống, ít tác dụng phụ hơn.

Xạ trị photon (tia X) đưa liều xạ vào khối u nhưng vẫn có thể “đi xuyên qua” phía sau, gây tổn thương mô lành quanh đường đi của tia; trong khi đó xạ trị proton hiện đại với tia năng lượng biết “dừng đúng chỗ” ngay vị trí khối u để tiêu diệt khối u hiệu quả và an toàn cao. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết Tâm Anh trong nhiều năm qua đã luôn xác định tầm nhìn chiến lược là tiên phong đầu tư đồng bộ các công nghệ, kỹ thuật hiện đại hàng đầu thế giới, nhiều thiết bị đầu tiên, duy nhất ở khu vực và trong nước bên cạnh đội ngũ chuyên gia bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm.

Trong lĩnh vực ung bướu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã trang bị đồng bộ nhiều thiết bị, phương pháp hiện đại hàng đầu cho tầm soát, chẩn đoán sớm, chẩn đoán chuyên sâu và điều trị đa mô thức, mang lại hiệu quả vượt trội cho người bệnh, từ điều trị nội khoa, hóa trị với các thuốc thế hệ mới đến xạ trị trúng đích, các kỹ thuật hiện đại khác, đặc biệt là phẫu thuật bằng nhiều loại robot hiện đại hàng đầu, tham gia các nghiên cứu phát minh và thử nghiệm lâm sàng nhiều loại thuốc.

“Sự kiện Tâm Anh, Việt Nam và Mevion, Mỹ ký Hợp đồng mua - bán hệ thống xạ trị Proton thế hệ mới MEVION S250-FIT là dấu ấn quan trọng không chỉ đối với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mà còn có thể coi là bước tiến vượt trội trong hành trình y tế Việt Nam tiếp cận, làm chủ các thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực ung thư của Việt Nam”, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết.

Với sự hiện diện của hệ thống xạ trị proton thế hệ mới này, Tâm Anh, Việt Nam chính thức tham gia mạng lưới điều trị ung thư công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới từ Mevion, mở ra cơ hội để người bệnh ung thư Việt Nam dễ dàng tiếp cận phương pháp xạ trị mới nhất của thế giới ở ngay trong nước, được thụ hưởng hiệu quả điều trị vượt trội, chuẩn quốc tế, an toàn và tiết kiệm, kỳ vọng giữ lại một phần trong hàng tỷ đô la Mỹ chi phí điều trị ung thư ở nước ngoài của người Việt mỗi năm.