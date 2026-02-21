Bác sĩ cảnh báo 'bẫy tử thần' với trẻ nhỏ dịp Tết

TPO - Những ngày này, khi người lớn bận nấu nướng, tiếp khách, tiệc tùng… cũng là thời điểm các khoa cấp cứu nhi ghi nhận nhiều ca tai nạn sinh hoạt ở trẻ nhỏ. Theo các bác sĩ, phần lớn tai nạn xảy ra ngay trong nhà, xuất phát từ sự lơ là trong trông giữ và những vật dụng tưởng chừng quen thuộc nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao.

BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) cho biết, trong những ngày Tết, nhiều gia đình không còn người giúp việc, trong khi cha mẹ bận rộn nên trẻ nhỏ – đặc biệt dưới 3 tuổi – dễ rơi vào tình trạng thiếu người trông coi. Đây là nhóm tuổi hiếu động, thích khám phá nhưng chưa có ý thức tự bảo vệ, nên nguy cơ gặp tai nạn trong nhà tăng cao.

Thực tế tại bệnh viện đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở do ăn các loại hạt như hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương, kẹo mứt… khi vừa ăn vừa cười đùa hoặc khóc. Dị vật có thể gây tắc nghẽn đường thở, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Bác sĩ khuyến cáo không cho trẻ nhỏ ăn các loại thực phẩm có hạt hoặc phải loại bỏ hoàn toàn hạt trước khi cho trẻ ăn.

Không chỉ dị vật đường thở, dị vật đường tiêu hóa cũng là tai nạn thường gặp khi trẻ nuốt phải những vật sắc nhọn như mảnh dao lam, kim bấm, pin cúc áo… do người lớn để bừa bãi. Những vật này có thể gây thủng đường tiêu hóa, xuất huyết hoặc ngộ độc kim loại nặng.

Tai nạn điện giật cũng gia tăng trong dịp Tết khi các gia đình trang trí đèn nhấp nháy, đèn thờ, nhang điện. Ánh sáng và màu sắc sặc sỡ dễ thu hút trẻ chạm tay vào. Để phòng ngừa, cần hạn chế bố trí hệ thống điện trong tầm với của trẻ, che kín ổ điện bằng nắp an toàn và luôn kiểm tra thiết bị điện trước khi sử dụng.

Bỏng là một trong những tai nạn phổ biến nhất. Những bình trà nóng, phích nước sôi, thức ăn vừa nấu đặt trên bàn có khăn trải rất dễ bị trẻ kéo đổ. Bàn ủi sau khi sử dụng nếu đặt thấp cũng có thể khiến trẻ chạm vào. Thậm chí, trẻ lại gần xe máy vừa đi về, chạm vào pô xe đang nóng cũng có thể bị bỏng nặng. Đã có trường hợp trẻ bị bỏng do chơi pháo nổ. Các bác sĩ khuyến cáo nên bỏ thói quen dùng khăn trải bàn dài, đặt vật nóng ngoài tầm với và tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc với pháo.

Bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần chủ động bảo vệ con trẻ tránh các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra

Ngạt nước là tai nạn âm thầm nhưng nguy hiểm. Trong nhà, chỉ cần một xô nước, bồn cầu không đậy nắp, hồ cá, hòn non bộ… cũng có thể trở thành “bẫy” với trẻ. Ở vùng nông thôn, ao hồ quanh nhà càng làm tăng nguy cơ. Trẻ có thể ngã vào khi không có người trông. Giải pháp là đậy kín các vật chứa nước, rào chắn khu vực nguy hiểm và luôn có người quan sát.

Một mối nguy khác là uống hoặc ăn nhầm hóa chất. Nhiều gia đình có thói quen đựng dầu hôi, cồn, dung dịch kiềm, thuốc trừ sâu, thuốc chuột… vào chai nước ngọt. Trẻ nhỏ không phân biệt được nên dễ uống nhầm, dẫn đến ngộ độc nặng, thậm chí tử vong. Tất cả hóa chất cần được để xa tầm với và không đựng trong chai lọ thực phẩm.

Chấn thương do đồ vật trong nhà cũng xảy ra thường xuyên. Chậu kiểng đặt cao, bình hoa, vật trang trí buộc bằng dây kẽm, cây cảnh có gai… đều có thể rơi đổ hoặc gây trầy xước, đâm xuyên khi trẻ va chạm. Đã có trường hợp dây võng cột vào bàn máy may khiến bàn đổ đè lên trẻ gây dập nát tay; trẻ bị kẹt tay vào máy tập thể dục; trẻ ngồi trước xe máy, người lớn quên tắt máy khiến xe lao đi; hay trẻ ngậm đũa chạy chơi rồi té, đũa đâm vào họng gây suy hô hấp. Thậm chí, phụ huynh vừa bế trẻ vừa dùng điện thoại làm rơi máy vào đầu trẻ gây chấn thương sọ não.

Theo BS Tiến, điểm chung của hầu hết các tai nạn là xảy ra trong tích tắc khi người lớn mất tập trung. Nhiều trường hợp trẻ được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phải can thiệp khẩn cấp mới giữ được tính mạng. Ông nhấn mạnh, biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là luôn có người trông trẻ, không để trẻ chơi một mình, đồng thời thiết kế không gian sống an toàn theo hướng an toàn cho trẻ nhỏ.