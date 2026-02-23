Cuộc chia li hồi sinh

TPO - Một cuộc chia li lặng lẽ đã hóa thành bốn khởi đầu mới. Từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai 21 tuổi chết não, trái tim, lá gan và hai quả thận đã tiếp tục đập, tiếp tục sống, kéo bốn con người trở lại từ ranh giới mong manh của sinh - tử.

Mùng 6 Tết Nguyên đán 2026, khi nhiều gia đình vẫn đang quây quần trong những ngày đầu xuân, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một hành trình hồi sinh lặng lẽ nhưng phi thường đã diễn ra.

Bốn cuộc đời bước qua cánh cửa tuyệt vọng để trở về với nhịp đập của hi vọng.

Người hiến tạng là một chàng trai 21 tuổi, quê Hưng Yên. Khi sự sống của anh khép lại, gia đình đã đưa ra quyết định lớn lao: hiến tặng các mô, tạng để cứu người.

Giữa những ngày Tết, thời khắc vốn gắn với sum họp và khởi đầu nghĩa cử ấy lại mở ra một mùa xuân khác, ấy là mùa xuân của sự sống tiếp nối.

Hệ thống tim phổi nhân tạo hoạt động trong lúc bác sĩ ghép tim cho bệnh nhân.

Từ trái tim, lá gan đến hai quả thận của chàng trai trẻ, các kíp ghép tạng tại Bệnh viện Việt Đức đã chạy đua với thời gian suốt nhiều giờ liền.

Đằng sau mỗi ca ghép là những giờ phút căng thẳng đến nghẹt thở, là ánh đèn phòng mổ xuyên đêm, là sự tận tụy không mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ - những người gần như không có khái niệm nghỉ Tết.

Dù là ngày thường hay ngày đoàn viên, bệnh viện vẫn sáng đèn. Những ca phẫu thuật vẫn nối dài trong đêm, và những nhịp tim vẫn được níu lại nơi lằn ranh sinh tử.

Trái tim mới cho chàng trai 18 tuổi

Một trong bốn người được hồi sinh là bệnh nhân nam 18 tuổi - người từng đứng sát bờ vực tử thần vì suy tim giai đoạn cuối. Bệnh nhân suy tim toàn bộ với EF chỉ 17%, theo dõi viêm cơ tim, bệnh cơ tim giãn và rối loạn nhịp nặng (block 3 bó). Trước ghép, bệnh nhân đã phải đặt máy tạo nhịp tạm thời và hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO.

Sau 1 ngày ghép tim, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực. Các chỉ số huyết động tiến triển ổn định, tiếp tục duy trì ECMO và thở máy.

Các bác sĩ cho biết, nếu tình trạng cải thiện trong vài ngày tới, bệnh nhân sẽ được cai dần các thiết bị hỗ trợ mở ra hi vọng cho hành trình hồi phục phía trước.

Một trái tim dừng lại đã giúp một trái tim khác được đập tiếp.

Lá gan mới cho người cha 48 tuổi

Người nhận gan là bệnh nhân nam 48 tuổi, bị xơ gan trên nền viêm gan B phát hiện 3 năm nhưng chưa điều trị. Khi nhập viện, bệnh đã tiến triển nặng, ghép gan là cơ hội duy nhất.

Hiện ở ngày thứ nhất sau ghép, bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa. Các chỉ số bước đầu ổn định. Với người đàn ông này, ca ghép không chỉ kéo dài sự sống, mà còn là cơ hội trở về với gia đình, với vai trò người cha, người chồng vẫn còn dang dở.

Bác sĩ thực hiện lấy tạng của người hiến.

Hai cuộc đời thoát khỏi những năm dài lọc máu

Hai quả thận từ người hiến trẻ tuổi đã mang lại cơ hội hồi sinh cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Một bệnh nhân nam 23 tuổi có tiền sử gia đình nặng nề: mẹ suy thận do viêm cầu thận mạn, phải lọc máu suốt 14 năm.

Bản thân anh phát hiện bệnh từ năm 10 tuổi khi đi khám vì đái máu. Sau nhiều năm điều trị bảo tồn, đến tháng 6/2024 bệnh tiến triển suy thận giai đoạn V, phải lọc máu chu kì. Hiện tại, ngày thứ nhất sau ghép, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở, SpO₂ 100%, tình trạng ổn định và đang chờ kiểm tra các xét nghiệm tiếp theo.

Người nhận thận còn lại là bệnh nhân nam 27 tuổi, phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối từ tháng 2/2025, phải lọc máu 3 buổi mỗi tuần. Ca ghép đã mở ra cho anh cơ hội thoát khỏi những tháng ngày gắn với máy lọc máu và phòng bệnh.

Khi sự ra đi trở thành khởi đầu

Các bác sĩ cho biết, mỗi ca ghép thành công không chỉ là một kì tích y khoa.

Đó còn là điểm chạm của lòng nhân ái và sự tận tâm, nơi một gia đình chấp nhận nỗi mất mát để những gia đình khác giữ lại người thân.

Trong những ngày đầu năm mới, câu chuyện hiến tạng ấy khiến nhiều người lặng đi. Bởi mùa xuân không chỉ là thời khắc của chồi non nảy lộc, mà còn là lời nhắc về vòng tuần hoàn của sự sống, có những sự kết thúc để những khởi đầu khác được sinh ra.

Sự sống, đôi khi, không đo bằng độ dài năm tháng, mà đo bằng cách con người ta trao lại cho cuộc đời điều gì trước khi rời đi.

Chàng trai 21 tuổi đã rời thế gian khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng theo một cách khác, anh vẫn đang sống trong nhịp tim của người thanh niên 18 tuổi, trong cơ thể người cha 48 tuổi, trong hai cuộc đời vừa thoát khỏi bóng tối bệnh tật. Một mùa xuân khép lại với gia đình anh. Nhưng bốn mùa xuân khác vừa bắt đầu.