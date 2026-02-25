Khàn tiếng, hụt hơi... coi chừng mắc bệnh lý nguy hiểm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Khàn tiếng dai dẳng, nói nhanh mệt, giọng yếu dần theo thời gian là cảnh báo sớm của bệnh lý thanh quản. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan, việc trì hoãn điều trị có thể khiến bệnh kéo dài và phức tạp hơn.

Ngày 24/2, BS Nguyễn Tòng Khanh, khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.H. (53 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) trong tình trạng bị khàn tiếng suốt 5 năm.

Trước đó, bệnh nhân từng đi khám và được chẩn đoán u nang dây thanh nhưng không điều trị do lo ngại can thiệp phẫu thuật. Theo thời gian, giọng nói ngày càng yếu, nói nhanh mệt, hụt hơi khi giao tiếp. Công việc bị ảnh hưởng do không thể nói lâu hoặc nói to như trước.

hinh-bs-noi-soi-hong.jpg
Nữ bệnh nhân bị khàn tiếng, mất giọng và hụt hơi khi nói chuyện suốt nhiều năm

Tại thời điểm nhập viện, qua nội soi thanh quản, bác sĩ ghi nhận một khối dạng nang kích thước khoảng 2–4 mm, bề mặt trơn láng màu trắng đục, nằm ở vị trí 1/3 giữa dây thanh bên trái. Hai dây thanh vẫn di động, tuy nhiên có tình trạng phù nề nhẹ ở dây thanh đối diện. Từ kết quả này, các bác sĩ xác định người bệnh mắc u nang dây thanh bên trái.

Theo BS Khanh, nang dây thanh là tổn thương lành tính, hình thành do tắc nghẽn tuyến tiết hoặc do lớp biểu mô bị vùi vào trong niêm mạc dây thanh. Tuy là dạng lành tính nhưng u nang làm thay đổi cấu trúc rung của dây thanh khiến giọng nói trở nên khàn, yếu, nhanh mệt khi nói. Đây là lý do người bệnh thường có cảm giác hụt hơi dù không mắc bệnh lý hô hấp.

hinh-khoi-nang.jpg
Vị trí u nang được phát hiện trên dây thanh của người bệnh

Với u nang dây thanh, điều trị bằng thuốc hoặc tập giọng đơn thuần thường không giải quyết được tổn thương vì khối nang nằm dưới lớp niêm mạc. Phẫu thuật bóc nang là phương pháp điều trị triệt để nhằm khôi phục cấu trúc rung của dây thanh.

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi vi phẫu qua đường miệng. BS Khanh cho biết, ê kíp đã sử dụng ống soi phóng đại để tiếp cận vị trí tổn thương, sau đó bóc tách nang theo từng lớp giải phẫu bằng dao laser. Kỹ thuật này giúp lấy trọn khối nang, đồng thời bảo tồn tối đa phần niêm mạc lành – yếu tố quyết định chất lượng giọng nói sau mổ.

hinh-ekip-phau-thuat3.jpg
Ê kíp bác sĩ thực hiện cuộc nội soi vi phẫu qua đường miệng, loại bỏ u nang dây thanh cho người bệnh

Theo các bác sĩ, dây thanh là cấu trúc rất nhỏ gồm nhiều lớp khác nhau, mỗi lớp đảm nhiệm một chức năng rung riêng biệt. Vì vậy, phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác cao, tránh gây tổn thương lớp niêm mạc bề mặt.

Sau phẫu thuật, người bệnh được tập âm ngữ trị liệu nhằm khôi phục chức năng phát âm. Hiện giọng nói của bệnh nhân đã cải thiện tốt, có thể giao tiếp bình thường, không còn tình trạng hụt hơi.

Theo bác sĩ Khanh, người phải sử dụng giọng nói thường xuyên như giáo viên, nhân viên bán hàng, nhân viên tư vấn là nhóm dễ bị u nang dây thanh. Triệu chứng thường gặp là khàn tiếng kéo dài, giọng yếu, nhanh mệt khi nói. Do bệnh tiến triển chậm và không gây đau, nhiều người chủ quan hoặc tự điều trị bằng thuốc, dẫn đến kéo dài thời gian bệnh.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo, khàn tiếng không chỉ là rối loạn chức năng tạm thời mà có thể liên quan đến tổn thương thực thể. Ngoài nang dây thanh, đây còn có thể là dấu hiệu của polyp, hạt xơ dây thanh hoặc các tổn thương khác. Người bệnh cần khám chuyên khoa sớm khi có dấu hiệu khàn tiếng, hụt hơi kéo dài trên 2 tuần để được chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả, giúp phục hồi chất lượng giọng nói.

Vân Sơn
