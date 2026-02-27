Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt giữ đối tượng lao xe vào cây xăng khiến 7 người bị thương

Thái Lâm
TPO - Sau khi xảy ra va chạm trên đường, một thanh niên ở Lâm Đồng đã lái ô tô đi tìm đối thủ, rồi lao vào nhóm người tại cây xăng trong khu vực bến xe, khiến 7 người bị thương.

Tối 26/2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Quốc (26 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cảnh hỗn loạn tại cây xăng.

Theo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, chiều 25/2, sau khi uống rượu tại một quán ăn ở phường Cam Ly - Đà Lạt, Quốc điều khiển xe máy trên đường Hoàng Diệu thì xảy ra va chạm với ô tô trung chuyển của nhà xe Phương Trang do anh Huỳnh Duy Minh (43 tuổi) điều khiển.

Bức xúc sau va chạm, Quốc đã chặn xe và đánh anh Minh bị thương vùng mắt khiến nạn nhân choáng váng. Chưa dừng lại, Quốc tiếp tục điều khiển ô tô biển số 49H-035.69 đến bến xe để tìm anh Minh. Khi đến khu vực cây xăng Anh Phát (số 1 Tô Hiến Thành, phường Xuân Hương - Đà Lạt), hai bên tiếp tục xảy ra xô xát.

Trong lúc hỗn loạn, Quốc lên ô tô rồi bất ngờ lái xe lao vào nhóm người đang đứng gần trụ bơm xăng. Cú tông mạnh khiến anh Trần Minh Thuận (24 tuổi, nhân viên nhà xe Phương Trang) bị thương nặng và 6 người khác bị thương nhẹ.

base64-177211599179541443757jpeg-9203.jpg
Hiện trường vụ việc (Ảnh cắt từ camera an ninh).
z7567214713575-cd931a266752ee70f68ca24fbc3115df-8043.jpg
Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Quốc.

Sau khi gây án, Quốc đã lái xe rời khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa về trụ sở Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Quốc cho kết quả 0,238 mg/l khí thở và âm tính với ma túy.

Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tạm giữ hình sự Quốc trong 3 ngày để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Thái Lâm
