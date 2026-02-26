Hà Nội: Ô tô con va chạm xe chở rác, 1 người bị thương

TPO - Chiều 26/2, một vụ va chạm giữa xe ô tô con và xe chở rác xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội). Vụ việc khiến 1 người bị thương, các phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn.

Hiện trường vụ tai nạn được người dân đăng tải.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h15 cùng ngày ngày, tại đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội).

Vào thời gian trên, ô tô con màu trắng di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp (hướng sân bay Nội Bài về cầu Nhật Tân) thì xảy ra va chạm với một ô tô chở rác đi cùng chiều.

Vụ việc khiến tài xế ô tô con bị thương, phương tiện hư hỏng nặng ở giữa đường.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường để phân luồng, phối hợp với đơn vị liên quan làm rõ vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.