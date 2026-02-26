Chủ tịch Hà Nội: Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu

TPO - Chủ tịch Hà Nội cho biết, thành phố đang tập trung hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, phát triển các công viên phần mềm, khu công nghệ số. Đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Chiều 25/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của Thành phố đã đến thăm, chúc Tết Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Tây Phương) và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) (Lô B1-CC3, Khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Đỉnh).

Phát biểu tại chuyến thăm và làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới đến Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động Samsung tại Việt Nam; chúc một năm bình an, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội là trung tâm nghiên cứu và phát triển đầu tiên của một tập đoàn toàn cầu đặt tại Thủ đô, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ của khu vực.

"Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của Samsung tại Việt Nam, mà còn là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc", ông Thắng khẳng định.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng, hành trình phát triển của Samsung tại Việt Nam từ sản xuất, mở rộng sang công nghệ cao và nay là nghiên cứu - phát triển là mô hình tiêu biểu mà Hà Nội mong muốn nhân rộng đối với các tập đoàn quốc tế. Đặc biệt, việc phần lớn kỹ sư, chuyên gia làm việc tại Trung tâm là người Việt Nam trẻ, trình độ cao cho thấy tiềm năng to lớn của nguồn nhân lực Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu. Thành phố đang tập trung hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, phát triển các công viên phần mềm, khu công nghệ số; đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Cùng với đó, Hà Nội đang sửa đổi Luật Thủ đô theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có cơ chế "sandbox" để thí điểm các chính sách phát triển khoa học - công nghệ, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các dự án công nghệ cao.

Ông Vũ Đại Thắng bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Samsung sẽ tiếp tục được nâng tầm chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển. Thành phố Hà Nội cam kết đồng hành, hỗ trợ Samsung trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.