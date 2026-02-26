Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Nguyên nhân trụ vượt sông phía nội thành của dự án cầu Trần Hưng Đạo chưa thể thi công?

Anh Trọng

TPO - Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang chạy đua tốc độ để về đích vượt tiến độ, công trình đang thi công cả đêm và không nghỉ tết. Tuy nhiên, trụ cầu có vị trí quan trọng số 1 và là trụ vượt sông phía nội thành nằm trên địa bàn phường Hồng Hà chưa thể thi công.

tp-1-4954.jpg
Dự án cầu Trần Hưng Đạo có 7 trụ cầu vượt sông.
tp-2-7390.jpg
Để đua tốc độ về đích và 'chạy' mùa mưa lũ, hiện nhiều mũi thi công (vừa khoan đào, vừa làm lồng sắt, đổ bê tông...) ở hạng mục làm móng, trụ cầu được thực hiện đồng bộ.
tp-3-9626.jpg
Hiện công nhân và máy móc tại công trường cầu Trần Hưng Đạo đang thi công ngày đêm và vừa qua không nghỉ Tết Nguyên đán.
tp-4-9965.jpg
Ông Nguyễn Duy Nghị - Ban Quản lý dự án (QLDA) xây dựng cầu Trần Hưng Đạo cho biết, dự án có 7 trụ cầu phải xây dựng ở lòng sông, các trụ cầu được đánh số thứ tự từ nội thành sang Long Biên là trụ TC01 đến TC07.
tp-5-3811.jpg
Tuy nhiên ông Nghị cho biết, trong 7 trụ cầu, chỉ còn trụ số 1 (TC01) nằm ở phía nội thành tại phường Hồng Hà chưa thể thi công.
tp-6-1901.jpg
Ghi nhận tại hiện trường dự án và thông tin từ Ban QLDA xây dựng cầu Trần Hưng Đạo cho thấy, nguyên nhân chưa thể thi công trụ số 1 cầu Trần Hưng Đạo do đang vướng mặt bằng.
tp-7-5849-6068.jpg
Ngày 25/2, tại hiện trường khu vực được Ban QLDA xây dựng cầu Trần Hưng Đạo xác nhận sẽ xây trụ cầu và đường kết nối phía nội thành trên địa bàn phường Hồng Hà (mũi tên đỏ) thấy rằng, nhà dân, công trình xây dựng nằm san sát nhau.
tp-8-1135.jpg
Trong khi đó mặt bằng và các trụ cầu vượt sông ở giữa sông Hồng và bờ sông phía phường Long Biên được Ban QLDA đánh giá, đang thi công với khối lượng xây lắp vượt tiến độ.
tp-9-1082.jpg
Mặt bằng để làm cầu cạn - đường kết nối với cầu Trần Hưng Đạo phía Long Biên được giải phóng cơ bản, các nhà thầu đang từng bước tiếp quản để thi công.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025; có tổng mức đầu tư hơn 15.900 tỷ đồng. Dự án kết nối hai bờ sông Hồng tại khu vực nội đô là phường Hoàn Kiếm và phường Long Biên. Dự án có chiều dài hơn 4,1 km, cầu chính vượt sông dài hơn 800 mét với thiết kế mái vòm thép dài vô cực. Dự án có tiến độ hoàn thành trong năm 2027. Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội là đơn vị quản lý nhà nước tại dự án. Dự án đang được thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành vượt tiến độ từ 5 đến 7 tháng.

Anh Trọng
#Cầu Trần Hưng Đạo #cầu vượt sông hồng #cầu qua sông #ban giao thông hà nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục