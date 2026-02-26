Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Giá đất trên tuyến đường Láng cao nhất 173,3 triệu đồng/m2

Thanh Hiếu

TPO - Theo Bảng giá đất 2026, tuyến đường Láng thuộc khu vực 2, với giá cao nhất là 173,3 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất phương án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Tuyến đường này có chiều dài 3,4 km; chiều rộng mặt cắt ngang trung bình 21m.

Theo đề xuất, tuyến đường dưới thấp sẽ được mở rộng lên 53,5m; tuyến đường trên cao có mặt cắt ngang khoảng 19m (phương án 1).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 21.377 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB khoảng 16.914 tỷ đồng, chi phí xây lắp và các hạng mục liên quan là 4.563 tỷ đồng.

image-1.jpg
Khu vực Ngã Tư Sở

Bên cạnh quy mô của dự án, người dân cũng đang rất quan tâm đến việc nếu đề xuất được triển khai, người bị thu hồi đất sẽ được bồi thường theo mức giá nào? Trong khi thị trường giá đất ở dọc tuyến đường Láng hiện dao động từ 140 triệu đồng/m2 đến 400 triệu đồng/m2 tùy theo từng vị trí.

Luật sư Nguyễn Thị Vinh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, nếu đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội được thông qua và triển khai trong năm 2026, người bị hồi đất sẽ được bồi thường theo Bảng giá đất 2026 (áp dụng từ 1/1/2026).

Theo Bảng giá đất 2026, Hà Nội được chia thành 17 khu vực. Bảng giá đất được chia thành đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp và giá đất chưa sử dụng.

Đất phi nông nghiệp được chia thành 4 vị trí. Trong đó, vị trí 1 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường (phố), ngõ; vị trí 2 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi từ 3,5m trở lên; vị trí 3 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất từ 2m đến dưới 3,5m; vị trí 4 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất dưới 2m.

Theo Bảng giá đất 2026, đường Láng thuộc Khu vực 2. Vị trí 1 có giá 173,3 triệu đồng/m2; vị trí 2 gần 92 triệu đồng/m2; vị trí 3 khoảng 70,2 triệu đồng/m2; vị trí 4 khoảng 62 triệu đồng/m2.

Về giá đất thương mại, dịch vụ: Vị trí 1 là 61,9 triệu đồng/m2; vị trí 2 là 32,8 triệu đồng/m2; vị trí 3 là 25,1 triệu đồng/m2 và vị trí 4 khoảng 22,2 triệu đồng/m2.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại tuyến đường Láng đối với vị trí 1 là 40,5 triệu đồng/m2; vị trí 2 là 22 triệu đồng/m2; vị trí 3 là 16,8 triệu đồng/m2 và vị trí 4 khoảng 14,6 triệu đồng/m2.

Giá đất nông nghiệp tại khu vực 2 là 290.000 đồng/m2.

Cũng theo luật sư Vinh, ngoài được bồi thường thường đất, theo Điều 108 Luật Đất đai 2024, người bị thu hồi còn được hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời... Bên cạnh đó, tùy từng dự án mà thành phố, chủ đầu tư có hỗ trợ phù hợp.

Thanh Hiếu
#Ngã Tư Sở #Hà Nội #Bảng giá đất #Đường Láng #Vành đai 2

Xem thêm

Cùng chuyên mục