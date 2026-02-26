Tổng Bí thư Tô Lâm: Chuyển từ ‘xử lý nhiều’ sang phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa

TPO - Chiều 26/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra, Bộ Công an và làm việc về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư đánh giá trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, các loại tội phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân ngày càng nặng nề.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: BCA.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Tổng Bí thư khẳng định lực lượng An ninh điều tra đã thể hiện rõ vai trò là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; luôn chủ động đổi mới tư duy, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt nguyên tắc “đấu tranh từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân, trong đó có An ninh điều tra, không chỉ giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội mà còn phải chủ động đi trước một bước, kiến tạo và thiết lập những điều kiện nền tảng thuận lợi để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược của Đảng. Lực lượng An ninh phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc gắn chặt với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh tư duy trong đấu tranh phòng, chống tội phạm: "Không phải xử lý càng nhiều vụ việc càng tốt, mà cần chuyển sang phòng ngừa". Theo đó, lực lượng An ninh điều tra phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Cục An ninh điều tra Bộ Công an. Ảnh: BCA.

Thông qua công tác điều tra, cần chủ động kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, khắc phục sơ hở trong quản lý nhà nước, từ đó giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm. Đồng thời, phải gắn đấu tranh phòng, chống tội phạm với bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ trong công tác điều tra.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, việc xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật phải bảo đảm thượng tôn pháp luật, nhưng không làm cản trở môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu đáp từ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư; khẳng định toàn lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng An ninh điều tra, sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.