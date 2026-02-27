Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Khởi tố lái tàu chở đá trong vụ tai nạn hồ Thác Bà làm 6 người tử vong

Thành Đạt
TPO - Sáng 27/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Thâm là lái tàu chở đá biển kiểm soát YB-0919H, liên quan vụ tai nạn đường thủy xảy ra tối 21/2 tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, trên hồ Thác Bà, làm 6 người tử vong.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 17h ngày 21/2, Thâm được Công ty CP Khoáng sản Marble Việt Nam phân công điều khiển tàu chở đá từ bến tập kết tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, di chuyển về bến của Công ty CP Xi măng Yên Bình. Cùng đi có máy trưởng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1979, trú xã Yên Bình).

27666.jpg
Nguyễn Văn Thâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến khoảng 18h, trời tối và xuất hiện sương mù nhẹ, hạn chế tầm nhìn. Cơ quan điều tra xác định dù đã bật đèn hành trình và đèn cảnh báo, Thâm không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu theo quy định, đồng thời không bố trí người cảnh giới tại các vị trí cần thiết trên phương tiện.

Khoảng 18h45, khi tàu chở đá di chuyển đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, Thâm phát hiện tàu chở khách biển kiểm soát YB-0876H do Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) điều khiển đang đi ngược chiều.

Hai phương tiện đã chủ động tránh nhau, song do khoảng cách gần và tầm nhìn hạn chế, mạn trái phần đuôi tàu khách va vào góc lưỡi phà bên trái tàu chở đá, khiến tàu khách bị lật. Hậu quả, 6 người tử vong.

27164.jpg
Lực lượng chức năng trong hành trình tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Trước đó 4 ngày, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Triệu Văn Nội về tội danh Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy để điều tra trách nhiệm liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thành Đạt
