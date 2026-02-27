Khánh Hòa trục xuất đối tượng có lệnh truy nã đỏ quốc tế

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đã trục xuất đối tượng có lệnh truy nã quốc tế của Interpol là Nurlybekov Kairat (sinh năm 1977, mang quốc tịch Kazakhstan).

Ngày 26/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa và Cửa khẩu hàng không quốc tế Cam Ranh thực hiện trục xuất Nurlybekov Kairat (sinh năm 1977, mang quốc tịch Kazakhstan), là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế của Interpol.

Thực hiện công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Nurlybekov Kairat hiện đang tạm trú tại 1 căn hộ thuộc địa bàn phường Bắc Nha Trang có hành vi “khai không đúng sự thật để được cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam”.

Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt các quyết định đối với Nurlybekov Kairat (bìa trái).

Trong quá trình rà soát và xác minh để xử lý hành chính, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Nurlybekov Kairat là đối tượng thuộc diện truy nã đỏ của Interpol từ ngày 9/5/2025 về tội danh “Chiếm đoạt hoặc biển thủ tài sản”.

Hiện đối tượng Nurlybekov Kairat đã được thực hiện thủ tục trục xuất và bàn giao cơ quan chức năng Kazakhstan tại cửa khẩu quốc tế Cam Ranh theo đúng quy trình, quy định.

