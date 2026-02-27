Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Công an làm việc với thanh niên lái xe 1 tay, xách cua múa may giữa đường

Tân Lộc
TPO - Công an xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau) phối hợp cảnh sát giao thông xác minh, mời làm việc đối với nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy một tay, một tay xách con cua múa may giữa đường.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại sự việc một nam thanh niên lái xe máy bằng 1 tay, không đội mũ bảo hiểm, 1 tay xách con cua quơ lên, quơ xuống.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên lái xe máy xách cua, không đội mũ bảo hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Cà Mau) tiến hành xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định người lái xe trong đoạn clip là N.Đ.N (26 tuổi, ngụ xã Gành Hào, Cà Mau). Công an đã mời N. đến làm việc, để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định.

Hiện, bài đăng và đoạn clip ghi lại vụ việc trên đã được gỡ bỏ.

Tân Lộc
