Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

TPO - Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều bị can khác.

Vụ án liên quan đến quá trình thực hiện hai dự án: xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo kết luận, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959), nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định bà Tiến giữ vai trò xuyên suốt trong quá trình triển khai hai dự án trọng điểm của ngành y tế, cùng các đồng phạm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền lên tới 803 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo Kết luận điều tra, việc thuê tư vấn nước ngoài để lập dự án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. Tuy nhiên, ông Nguyễn Chiến Thắng vẫn ký tờ trình, tham mưu để bà Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài thực hiện hai dự án và phê duyệt kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” còn có sáu bị can khác, gồm: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế), Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế), Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT) cùng các cá nhân liên quan.

Hai bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị đề nghị truy tố về hai tội danh: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ điều tra, bị can này từng bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”.

Kết luận điều tra cho rằng các sai phạm trong quá trình quyết định chủ trương thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt phương án thiết kế và tổ chức triển khai hai dự án đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng cộng 803 tỷ đồng. Vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi quy mô thiệt hại và trách nhiệm của các cá nhân giữ vị trí lãnh đạo cao trong ngành y tế.