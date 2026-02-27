Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Người phụ nữ bị bắt cóc, đánh đập ép chuyển tiền, kịp thời thoát thân trước khi bị đưa sang Campuchia

Hữu Huy
TPO - Nhóm đối tượng tham gia cướp xe, khống chế, giam lỏng, hành hung một người phụ nữ và ép nạn nhân chuyển 157 triệu đồng tại tỉnh Tây Ninh vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ “cướp tài sản” và “bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 21/2/2026, chị L.T.M. (41 tuổi, ngụ xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy trên quốc lộ 62 hướng từ phường Kiến Tường về xã Bình Hiệp thì bị một nhóm người đi ôtô chặn đầu, cướp xe và điện thoại.

Hai đối tượng trong nhóm này gồm Võ Văn Tường (42 tuổi) và Nguyễn Văn Nhân (27 tuổi), cùng đồng phạm đã kéo nạn nhân lên ôtô, rồi chở đi hơn 70 km đến một nhà nghỉ ở xã Tân Trụ (Long An cũ). Trên đường đi và tại phòng trọ, chị M. bị đánh đập và uy hiếp buộc phải chuyển 157 triệu đồng từ tài khoản cá nhân chị M. sang tài khoản của Tường.

a6b29aed-92a1-4b8b-adaa-bc014b454d13.jpg
Các đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: CA

Đến khoảng 8 giờ sáng 22/2/2026, nhóm này chở chị M. bằng ôtô 7 chỗ quay lại hướng xã Bình Hiệp với ý định đưa nạn nhân sang Campuchia, nhưng khi dừng ăn ở quán cơm ven quốc lộ 62 (xã Thạnh Hóa), chị M. đã bỏ trốn và chạy đến trụ sở Công an xã Bình Hiệp trình báo.

Công an xã sau đó đã đưa chị M. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Kiến Tường thăm khám, xác định nạn nhân có nhiều vết thương ở đầu, mặt, tay, chân và nhiều vị trí khác.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị tiến hành truy xét.

Qua điều tra, cơ quan chức năng tạm giữ các đối tượng, gồm: Võ Văn Tường (42 tuổi) – đối tượng cầm đầu; Nguyễn Văn Nhân (27 tuổi); Võ Văn Tuấn (26 tuổi); Nguyễn Thành Thọ (26 tuổi); Lý Kim Toàn (26 tuổi); Lê Thị Như Linh (27 tuổi); Nguyễn Văn Quí (23 tuổi); Trương Thành Công (23 tuổi). Tất cả đối tượng đều ngụ tỉnh Tây Ninh.

Riêng Lê Minh Luân (45 tuổi) được xác định là người điều khiển ôtô dịch vụ do đối tượng Tường thuê.

Khám xét phòng nghỉ của nhóm, công an thu giữ tang vật gồm một bộ dụng cụ nghi sử dụng ma túy đá, quần áo dính vết nghi là máu, chiếc xe máy của nạn nhân và các chứng cứ liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Huy
#cướp tài sản #bắt giữ người trái pháp luật #Tây Ninh #đối tượng #bảo vệ pháp luật

