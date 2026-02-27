Bắt hai đối tượng ném đá khiến nhân viên trạm y tế nhập viện

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lâm
TPO - Hai đối tượng tại xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng vừa bị công an bắt giữ sau khi gây gổ, ném đá trúng mặt một nhân viên trạm y tế, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 27/2, Công an xã Đồng Kho (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hai đối tượng liên quan đến vụ ném đá làm một nhân viên Trạm Y tế xã này bị thương.

Công an bắt giữ 2 thanh niên phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vài ngày, ông V.C.T. (nhân viên Trạm Y tế xã Đồng Kho) đang dọn dẹp vệ sinh khu vực trước cổng trạm thì bất ngờ bị N.V.V.L. và N.V.T. (cùng SN 2004, trú xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng) đến gây gổ, dẫn đến cự cãi.

Trong lúc xô xát, một trong hai đối tượng nhặt đá ném trúng vùng mặt ông T., khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây ra vụ việc, cả 2 lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Đồng Kho nhanh chóng có mặt, tiến hành xác minh. Khoảng 2 giờ sau, lực lượng chức năng xác định L. và T. là những người liên quan và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 người này thừa nhận hành vi ném đá khiến nhân viên trạm y tế bị thương.

Thái Lâm
