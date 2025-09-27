Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Tĩnh:

Lạng lách đánh võng trên quốc lộ sau "tiệc sinh nhật", 6 thanh thiếu niên bị triệu tập

Hoài Nam
TPO - Sau tiệc sinh nhật, nhóm 6 thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tháo biển số, lạng lách, đánh võng trên đường. Công an đã triệu tập, lập biên bản và tạm giữ phương tiện để xử lý.

Ngày 27/9, Công an xã Hương Bình cho biết, vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh triệu tập 6 thanh thiếu niên để làm rõ hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào tối 20/9, sau khi dự tiệc sinh nhật bạn ở xã Hương Thủy, huyện Hương Khê cũ, nay là xã Gia Phố, tỉnh Hà Tĩnh, nhóm 6 thanh thiếu niên gồm N.D.N. (SN 2008), V.V.Q. (SN 2008), T.D.K. (SN 2008), N.V.N.N. (SN 2009), T.M.C. (SN 2004) và N.H.T (SN 2008), cùng trú xã Hương Bình, đi trên 3 xe máy di chuyển từ quốc lộ 15 tới đường Hồ Chí Minh.

tap.jpg
Nhóm thanh thiếu niên bị triệu tập.

Tại thời điểm lưu thông trên đường, nhóm 6 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, tháo biển số xe, phóng nhanh, lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Bình đã xác minh danh tính 6 thanh thiếu niên và triệu tập lên làm việc.

Tại cơ quan công an, 6 thanh thiếu niên thừa nhận các hành vi, cam kết không tái phạm.

Hiện công an đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ 3 phương tiện để xử lý các hành vi vi phạm.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #ô tô lạng lách đánh võng tốc độ cao #tiệc sinh nhật #triệu tập #Lạng lách đánh võng trên quốc lộ

