Hà Nội: Toàn bộ taxi sử dụng xe điện, năng lượng xanh chậm nhất vào năm 2030

Trần Hoàng
TPO - Hà Nội đặt mục tiêu chậm nhất đến năm 2030, 100% taxi trên địa bàn sử dụng điện, năng lượng xanh, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi toàn bộ taxi sử dụng xăng, dầu sang sử dụng điện, năng lượng xanh, thực hiện theo quyết định số 876 và quyết định số 2530 của Thủ tướng.

Mục tiêu chậm nhất đến năm 2030, 100% taxi trên địa bàn sử dụng điện, năng lượng xanh, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị.

Theo lộ trình cụ thể, đến năm 2026 tỉ lệ đạt 63-64%; năm 2027 đạt 68-70%; năm 2028 đạt 74-77%; năm 2029 đạt 88-96% và năm 2030 đạt 100%.

image.jpg
Xe taxi điện ở trạm sạc

Thành phố sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ lãi suất, ưu đãi lệ phí đăng ký; phát triển đồng bộ hạ tầng trạm sạc tại khu vực trung tâm, vành đai, sân bay, nhà ga, bến xe.

Việc triển khai cũng gắn với vùng phát thải thấp và ứng dụng công nghệ trong quản lý, xếp hạng chất lượng dịch vụ taxi.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng và phát triển hệ thống trạm sạc điện phục vụ phương tiện giao thông theo hướng đồng bộ, thuận tiện, phù hợp với quy hoạch đô thị và giao thông của Thành phố; Việc chuyển đổi sang xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh được thực hiện đồng bộ với việc phát triển trạm sạc và hạ tầng cung cấp điện, bảo đảm đáp ứng kịp thời, thuận tiện cho nhu cầu sử dụng của xe taxi chuyển đổi.

Trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng sạc tại khu vực đô thị trung tâm, tuyến vành đai, sân bay, nhà ga, bến xe và các đầu mối giao thông quan trọng; khuyến khích tận dụng bãi đỗ xe công cộng và trạm xăng dầu hiện hữu để bố trí trạm, trụ sạc điện...

Trần Hoàng
