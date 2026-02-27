Phố đi bộ thành… phố kẹt xe: Lãnh đạo TPHCM yêu cầu siết sự kiện trung tâm

TPO - Tình trạng tổ chức sự kiện dày đặc trên hai tuyến Lê Lợi và Nguyễn Huệ khiến khu trung tâm TPHCM thường xuyên quá tải, ồn ào, người dân “không thể đi bộ”. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu dừng sử dụng đường Lê Lợi cho hoạt động sự kiện, đồng thời giao Sở VH&TT quy hoạch lại, giảm mật độ để tránh kẹt xe và ảnh hưởng cư dân.

Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3, diễn ra chiều 27/2; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Nguyễn Minh Nhựt cho biết các hoạt động vui xuân đón tết trên địa bàn thành phố diễn ra sôi nổi, vui tươi, giàu bản sắc, hấp dẫn và an toàn.

Bên cạnh đó, ông Nhựt cũng nêu tình trạng “bội thực”, quá tải các hoạt động tại khu vực trung tâm. Theo ông, do thiếu quy hoạch và định hướng, một số sự kiện được tổ chức dày đặc, đặc biệt ở các tuyến phố trung tâm dẫn đến quá tải ở các khu vực này.

Lãnh đạo Sở VH&TT cho rằng nếu không được sắp xếp hợp lý, các hoạt động văn hóa, giải trí dễ bị chồng chéo, gây ô nhiễm tiếng ồn, tạo cảm giác quá tải và khó chịu cho cư dân xung quanh.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Cityweb

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị Sở VH&TT xem lại việc sử dụng đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ làm nơi tổ chức sự kiện. Ông Được nhấn mạnh: Từ nay về sau, dứt khoát không sử dụng đường Lê Lợi cho các hoạt động, trừ khi UBND TPHCM cho phép. Chỉ tổ chức duy nhất trên đường Nguyễn Huệ với các hoạt động, sự kiện quan trọng của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại phiên họp.

Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ, việc tổ chức các sự kiện quá dày đặc trên hai tuyến đường này gây ồn ào khiến người dân rất khó chịu. Do lạm dụng tổ chức quá nhiều sự kiện, người dân không đi bộ được trên tuyến đường này dù nơi này được gọi là phố đi bộ.

“Tôi từng là nạn nhân của thực trạng này. Vì gấp quá nên phải xuống xe đi bộ về trụ sở UBND TPHCM”, ông Được chia sẻ và cho hay ông cũng từng nhận nhiều phản ánh của các nguyên lãnh đạo nghỉ hưu trên địa bàn thành phố về tình trạng kẹt xe ở các tuyến đường này. Từ việc này, lãnh đạo TPHCM giao Sở VH&TT quy hoạch lại việc tổ chức sự kiện trên hai tuyến đường trên theo hướng siết chặt tiêu chí cụ thể nhằm giải thiểu tình trạng kẹt xe, tiếng ồn và ảnh hưởng đến người dân xung quanh.