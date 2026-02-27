Hơn 2,2 tỷ đồng hướng về người dân khó khăn ở Nghệ An

TPO - Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026, tổng nguồn lực trị giá hơn 2,2 tỷ đồng đã được huy động để triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa hướng về người dân và địa bàn khó khăn của tỉnh Nghệ An.

Ngày 27/2, tại Trường Tiểu học Tiền Phong 1 (xã Tiền Phong, Nghệ An), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026.

Đại diện Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An và lãnh đạo địa phương trao 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải nhấn mạnh, Tháng Thanh niên là dịp để tổ chức Đoàn khẳng định vai trò tập hợp đoàn kết thanh niên, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, biến những ý tưởng tốt đẹp thành hành động cụ thể, thiết thực.

Trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Nghệ An sẽ tập trung triển khai nhiều nội dung trọng tâm, thiết thực và hướng mạnh về cơ sở, như: Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; tham gia bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng.

Đại diện Thường trực Tỉnh Đoàn và Ngân hàng BIDV trao biển hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình khó khăn; trao tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó; đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp.

Anh Hồ Phúc Hải đề nghị, sau lễ khởi động này, mỗi bạn trẻ sẽ mang theo một quyết tâm mới; mỗi cơ sở Đoàn sẽ bắt tay ngay vào những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó, phát huy sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, xung kích nhằm góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tạo nên dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ, được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận đánh giá cao.

Nghi thức khởi động Tháng Thanh niên.

Tại Lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng 3 máy lọc nước trị giá 13 triệu đồng cho Đoàn xã Tiền Phong; 50 thùng sữa đến các em học sinh trường Tiểu học Tiền Phong 1; trao tặng 15 suất quà và 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng BIDV trao biển hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa cho các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh, mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng.

Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên, đại diện Thường trực Tỉnh Đoàn và mạnh thường quân đã tổ chức lễ Khánh thành, bàn giao công trình sân bóng nhân tạo tại Trường Tiểu học Tiền Phong 1.

Ban Tổ chức đã huy động được tổng nguồn lực trị giá hơn 2,2 tỷ đồng để triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa hướng về người dân và địa bàn khó khăn của tỉnh.

Đại diện mạnh thường quân và nhà trường trao tặng 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại lễ khởi động.

Ngay sau lễ khởi động, Ban tổ chức chương trình đã tiến hành tổ chức lễ Khánh thành Công trình sân bóng nhân tạo và Công trình nhà vệ sinh tại trường Tiểu học Tiền Phong 1. Đây là công trình do mạnh thường quân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Nghệ An, Báo Tiền Phong, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An vận động, kêu gọi triển khai.

Tổ chức lễ khởi công ngôi nhà mới cho gia đình ông Lương Văn Huân (bản Nậm Xái, xã Mường Quàng). Đây là gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.