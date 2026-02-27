Hàng nghìn sinh viên đón 20 nghệ sĩ, hoa hậu đổ bộ Chủ Nhật Đỏ

TPO - Hơn 5.000 sinh viên, người trẻ dự kiến tham gia Chủ nhật Đỏ 2026 tại Trường Đại học Văn Hiến, quy tụ hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu cùng những tiết mục âm nhạc ấn tượng, trong đó có bản hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" do Duyên Quỳnh thể hiện.

Sau 18 năm hình thành và phát triển, từ một điểm hiến máu nhỏ lẻ với 96 đơn vị máu được tiếp nhận trong lần đầu tổ chức năm 2009, Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong khởi xướng đã trở thành phong trào hiến máu tình nguyện quy mô toàn quốc.

Bước sang năm tổ chức thứ XVIII, chương trình tiếp tục được triển khai tại TPHCM với quy mô dự kiến 5.000 người tham gia trực tiếp, cùng chuỗi hoạt động xã hội, nhân văn và giáo dục diễn ra trong hai ngày 7-8/3.

20 nghệ sĩ, hoa hậu đổ bộ Chủ Nhật Đỏ quy mô hàng nghìn người trẻ

Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM do Báo Tiền Phong tổ chức, phối hợp cùng Trường Đại học Văn Hiến và các đơn vị như Thành Đoàn TPHCM, Hội Sinh viên TPHCM, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng các đơn vị đồng hành. Chương trình diễn ra ngày 7-8/3 tại Đại học Văn Hiến, Khu đô thị Nam Thành Phố, TPHCM, với quy mô khoảng 5.000 người tham gia trực tiếp, bao gồm sinh viên từ khoảng 20 đại học trên địa bàn.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, lãnh đạo Báo Tiền Phong, đại diện các đơn vị đồng hành, phối hợp tổ chức, ban giám hiệu và hội sinh viên các đại học cùng đại diện đơn vị tiếp nhận máu.

Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Ngọc Hằng, Á hậu Ngọc Thảo, người đẹp Thanh Bình, Huyền Cơ - những người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - xác nhận đồng hành cùng chương trình Chủ Nhật Đỏ ngày 8/3.

Vào ngày 7/3, ban tổ chức dự kiến trao tặng biểu trưng 4 căn nhà tình thương cho cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn và cựu chiến binh tại xã Đông Thạnh, TPHCM. Hoạt động này nối dài chuỗi thiện nguyện vốn được duy trì nhiều năm trong khuôn khổ chương trình.

Sáng 8/3 là ngày lễ chính của chương trình, bắt đầu bằng lễ phát động diễn ra từ 6h30 với sự tham gia của sinh viên Đại học Văn Hiến và các đại học trên địa bàn TPHCM. Các đoàn diễu hành trong trang phục áo đỏ Chủ Nhật Đỏ, mang theo cờ, băng rôn và thông điệp nhân văn, tạo không khí sôi nổi trước giờ khai mạc.

Lễ khai mạc chính thức diễn ra từ 8h với phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu của đại diện ban tổ chức, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo TPHCM. Tại đây, ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM được phát động chính thức.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ban tổ chức tiến hành vinh danh, trao bằng khen, kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hiến máu, dự kiến trao 20 máy tính cho hội sinh viên các đại học và 100 suất học bổng cho sinh viên tham gia hiến máu nhiều lần.

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút và độ lan tỏa của Chủ Nhật Đỏ suốt nhiều năm qua là sự đồng hành của đông đảo hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ, diễn viên và người đẹp. Không chỉ tham dự giao lưu, nhiều nghệ sĩ còn trực tiếp hiến máu, chia sẻ trải nghiệm cá nhân và kêu gọi người trẻ tham gia phong trào.

Đồng hành cùng chương trình là dàn người đẹp bước ra từ cuộc thi sắc đẹp uy tín, lâu đời số một Việt Nam, gồm Hoa hậu Việt Nam 2022 - Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Thạc sĩ, Giảng viên - Á hậu Việt Nam 2020 Phương Anh, Á hậu Việt Nam 2022 - Á hậu Liên lục địa 2023 Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Á hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo, người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Trần Huyền Cơ, Võ Thị Thanh Bình...

Ca sĩ Duyên Quỳnh mang bản hit tỷ view Viết tiếp câu chuyện hòa bình đến Chủ Nhật Đỏ.

Về phía nghệ sĩ, MC Nguyên Khang, MC - Đại sứ Truyền thông, Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đảm nhận vai trò dẫn dắt và giao lưu xuyên suốt chương trình.

Ngoài ra, hơn 10 nghệ sĩ gồm diễn viên Hiếu Nguyễn (phim Mưa đỏ), diễn viên Khôi Trần, diễn viên Huỳnh Hồng Loan, người mẫu Hoàng Nghĩa, Nguyên Khang... trực tiếp đến sự kiện, kêu gọi người trẻ lan tỏa giá trị cộng đồng.

Các tiết mục trẻ trung, truyền cảm hứng được xây dựng xoay quanh thông điệp hiến máu không chỉ là nghĩa cử mà là lối sống đẹp của người trẻ.

Chương trình âm nhạc có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Duyên Quỳnh với ba ca khúc, trong đó là màn hát live bản hit tỷ view Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Ca sĩ Hera Ngọc Hằng cũng tham gia với ca khúc sôi động, cùng hàng loạt tiết mục khuấy động ngày hội hiến máu.

Chiều cùng ngày, Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo Giải pháp bảo vệ tài chính cá nhân trong môi trường số tại hội trường Đại học Văn Hiến. Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh, hội thảo tập trung phân tích các rủi ro an ninh mạng như deepfake, lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt danh tính và đưa ra giải pháp bảo vệ tài chính cá nhân cho người dân, sinh viên, doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội thảo Giải pháp bảo vệ tài chính cá nhân trong môi trường số, dự kiến có sự tham dự của một số hoa hậu, người mẫu. Nhiều nghệ sĩ từng chia sẻ việc tham gia Chủ Nhật Đỏ không chỉ là hoạt động thiện nguyện đơn thuần mà còn là cơ hội để họ thể hiện trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong vai trò người có ảnh hưởng với giới trẻ. Sự hiện diện của họ góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sinh viên và người dân đăng ký hiến máu.

MC Nguyên Khang và Đại sứ Truyền thông, nghệ thuật Mỹ Vân đảm nhận vai trò dẫn dắt tại Chủ Nhật Đỏ.

Hành trình 18 năm nâng niu từng giọt máu

Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức hằng năm trên quy mô toàn quốc.

Với thông điệp Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi, chương trình ra đời nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Qua 17 năm tổ chức, Chủ Nhật Đỏ đã tiếp nhận khoảng 60.000 đơn vị máu phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. Nếu năm 2009, chương trình chỉ ghi nhận 96 đơn vị máu thì đến nay, con số này đã tăng trưởng ổn định qua từng năm.

Hai trai đẹp gồm người mẫu Hoàng Nghĩa và diễn viên Mưa đỏ Hiếu Nguyễn xác nhận đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ năm thứ XVIII.

Giai đoạn 2020-2025 cho thấy xu hướng đi lên rõ rệt, từ khoảng 35.000 đơn vị máu năm 2020, tăng lên 38.000 năm 2021, 43.000 năm 2022, 45.000 năm 2023, hơn 50.000 năm 2024 và đạt khoảng 55.000 đơn vị máu năm 2025. Những con số này phản ánh sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của phong trào trong cộng đồng.

Không chỉ dừng ở lượng máu tiếp nhận, chương trình còn thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, nhân viên doanh nghiệp và người dân nhiều độ tuổi tham gia. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương qua các thời kỳ đã trực tiếp tham dự, động viên phong trào.

Sau 18 năm, hàng trăm nghìn đơn vị máu đã được tiếp nhận thông qua các đợt tổ chức, góp phần giảm tình trạng thiếu máu điều trị dịp Tết. Thành tựu tăng trưởng qua từng năm cho thấy phong trào đã thực sự bén rễ trong cộng đồng.

Từ một điểm hiến máu nhỏ lẻ, Chủ Nhật Đỏ đã trở thành phong trào toàn quốc, nơi mỗi giọt máu cho đi là một hy vọng sống được hồi sinh.