Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Thị Ngân Hà

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

615795937-26255168570741582-6274030591015610634-n.jpg

Họ tên: Lê Thị Ngân Hà

Ngày sinh: 14/12/1990
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ái Quốc, TP Hải Phòng

Đơn vị giới thiệu: Hải Phòng

*Thành tích/Khen thưởng:

• Phát động Chiến dịch “Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số” và phong trào “Gia đình số”, “Nhà văn hóa cộng đồng số”.

• Huy động đoàn viên, thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ thanh niên chuyển đổi số; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng, dịch vụ số và dịch vụ công trực tuyến.

• Triển khai mô hình “Gia đình số”, thúc đẩy mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên có kỹ năng số và hỗ trợ lan tỏa trong gia đình.

• Tổ chức định kỳ hoạt động tập huấn, hướng dẫn người dân về mô hình chính quyền hai cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại nhà văn hóa tổ dân phố.

• Phối hợp Trung tâm hành chính công và lực lượng công an tập huấn cho đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

• Triển khai công trình thanh niên bảo vệ môi trường: Ngôi nhà xanh, Đường hoa thanh niên, Góc check-in Sắc cờ Tổ quốc; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao thu hút thanh niên.

• Hỗ trợ giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công.

• Hỗ trợ cài đặt ứng dụng số như VNeID, Etaxmobile cho người dân.

• Hỗ trợ chi trả chế độ bảo hiểm, chế độ cho người cao tuổi và một số chính sách an sinh.

• Được tặng Giấy khen của UBND phường.

Thanh Huyền
#Lê Thị Ngân Hà #Chuyển đổi số #Hải Phòng #Thanh niên #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

