Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Phạm Thiên Trang

Chị Phạm Thiên Trang (đứng giữa) vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng “Giải thưởng tình nguyện Quốc gia năm 2023”.

Họ tên: Phạm Thiên Trang Ngày sinh: 02/12/1992 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Nhân viên Công ty TNHH 1 TV Môi trường TKV Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

Thành tích/Khen thưởng:

• Năm 2025 kết nối, vận động nguồn lực triển khai hơn 30 chương trình thiện nguyện, tập trung hỗ trợ viện phí, mai táng, hoàn cảnh khó khăn, chăm lo thiếu nhi, người yếu thế và đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai; tổng kinh phí huy động trên 1,65 tỷ đồng.

• Hỗ trợ bão lũ tại Bắc Giang (cũ), Cao Bằng, Thái Nguyên khoảng 400 triệu đồng; nhiều trường hợp viện phí lớn được hỗ trợ 30–100 triệu đồng/trường hợp.

• Thực hiện chương trình “Tủ thuốc cho Em – Mùa hè xanh 2025”, “Đông Ấm Bình Liêu 2025” và chuỗi hoạt động chăm lo thiếu nhi, giáo dục như Tết Yêu Thương, Nước sạch về trường, Nâng bước em tới trường, Trung Thu Yêu Thương, “Mỗi ly sữa – Một tấm lòng”, tổng kinh phí trên 184 triệu đồng.

• Tổ chức và tham gia 7 chương trình hiến máu năm 2025, thu hơn 1.400 đơn vị máu; tổng nguồn lực huy động năm 2025 đạt trên 1,83 tỷ đồng.

• Năm 2024 kết nối 18 chương trình an sinh xã hội với kinh phí hơn 697 triệu đồng; triển khai chăm lo thiếu nhi trên 136 triệu đồng; tổ chức 5 chương trình hiến máu, thu 734 đơn vị máu.

• Triển khai sáng kiến bán hàng gây quỹ; thu gom, sửa chữa quần áo, vật dụng để trao tặng người khó khăn; tham mưu dự án “Mỗi ly sữa – Một tấm lòng”; đổi mới truyền thông hiến máu bằng ứng dụng công nghệ số.

• Từ năm 2018 đến nay thực hiện hàng trăm chương trình thiện nguyện như xây nhà tình thương, sửa chữa đường - trường, hỗ trợ viện phí, mai táng và vận động hiến máu, hiến tiểu cầu.

• Là người khuyết tật (mất một chân phải) nhưng tích cực lan tỏa tinh thần “Cho đi là còn mãi”, truyền cảm hứng sống tích cực và tinh thần tình nguyện; nhận nhiều bằng khen, giải thưởng về hoạt động xã hội.