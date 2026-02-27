Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Trao hơn 320 triệu đồng an sinh tại lễ ra quân Tháng Thanh niên 2026 của tuổi trẻ Quảng Trị

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 27/2, tại Trường THCS Tân Ninh (xã Ninh Châu), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 70 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 40 suất quà cho hộ cận nghèo, gia đình khó khăn; tặng 10 xe đạp cho học sinh vượt khó; trao tặng 1 “Thư viện xanh”, 1 “Vườn cây thanh niên” cho Trường THCS Tân Ninh và triển khai các công trình “Thắp sáng đường quê”. Tổng trị giá các phần quà, công trình trên 320 triệu đồng.

img-0228.jpg
Chị Trần Thị Thu phát biểu tại Lễ ra quân.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị nhấn mạnh: Tháng Thanh niên năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời là đợt thi đua cao điểm hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

img-0235.jpg
Trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh chuyển đổi số, phong trào “Bình dân học vụ số”; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm lo thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hiệu quả các ngày cao điểm tình nguyện.

img-0230.jpg
Chương trình đổi rác lấy cây xanh nhận được sự hưởng ứng của nhiều học sinh.

“Điều quan trọng không chỉ là số lượng hoạt động mà là giá trị thực chất mang lại cho cộng đồng và sự trưởng thành của mỗi đoàn viên” - Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh; đồng thời, kêu gọi mỗi cán bộ Đoàn là một người truyền cảm hứng, mỗi đoàn viên là một hạt nhân xung kích, sáng tạo, trách nhiệm.

img-0233.jpg
Các đại biểu thăm "Thư viện xanh" của trường THCS Tân Ninh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, kêu gọi triển khai sâu rộng phong trào “Mỗi đoàn viên một cây xanh, mỗi cơ sở Đoàn một công trình xanh”, gắn với xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp và các tuyến đường thanh niên tự quản.

img-0232.jpg
Các đại biểu trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị – ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị chu đáo, ý nghĩa của hoạt động; đồng thời đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội, nhân rộng các mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên để phong trào tuổi trẻ tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, thiết thực, hiệu quả.

Hoàng Nam
