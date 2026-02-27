Ninh Bình khởi động Tháng Thanh niên 2026, phát động thi đua mừng 95 năm thành lập Đoàn

HHTO - Vừa qua, tại xã Yên Mô, Tỉnh đoàn Ninh Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), với nhiều công trình, phần việc an sinh xã hội tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Vừa qua, tại Nhà Văn hóa Trung tâm xã Yên Mô, huyện Yên Mô, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Buổi lễ Khởi động tháng thanh niên 2026 tại Nhà Văn hóa Trung tâm xã Yên Mô.

Tại lễ khởi động, đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam đã trao tặng 25 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yên Mô. Những phần quà ý nghĩa không chỉ góp phần hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Trao tặng 25 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ﻿trên địa bàn xã Yên Mô.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều công trình, phần việc thanh niên mang ý nghĩa thiết thực đã được triển khai đồng loạt. Ban tổ chức đã khánh thành Nhà Văn hóa thôn Trung Yên; ra mắt Nhà Thiếu nhi xã Yên Mô, tạo thêm không gian sinh hoạt, học tập, vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi địa phương. Đồng thời, lễ khởi công xây dựng Nhà Khăn quàng đỏ và Nhà tình nghĩa cũng được tiến hành, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chung tay chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hoạt động trong khuôn khổ chương trình Tháng Thanh niên 2026.

Bên cạnh đó, các công trình thanh niên như “Hàng cây thanh niên”, “Đường cờ thanh niên”, “Thắp sáng đường quê” được gắn biển và đưa vào sử dụng, góp phần chỉnh trang cảnh quan nông thôn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng diện mạo địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp. Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn cũng được tổ chức, lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ.

Tổng nguồn lực được huy động để triển khai tại Chương trình khởi động Tháng Thanh niên đạt hơn 4 tỷ đồng, con số này cho thấy sự quan tâm, đồng hành và quyết tâm cao trong việc thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng.

Lễ khởi động không chỉ mở màn cho chuỗi hoạt động sôi nổi trong Tháng Thanh niên mà còn tạo khí thế thi đua rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu ý nghĩa.