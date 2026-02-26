Game Trái Đất: Cuộc sống là một trò chơi, khó nhưng chúng ta còn cơ hội lên level

HHTO - Liệu Trái Đất và cuộc sống có phải một trò chơi điện tử? Giả thuyết này đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ vì hay ho và vô cùng ý nghĩa.

Trong những ngày đầu năm, một bài viết dài mang tên "Làm thế nào để chơi giỏi Game Trái Đất (Earth)" bất ngờ bùng nổ trên mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày, bài dịch từ góc nhìn độc đáo của tác giả Chase Hughes đã nhận hàng chục nghìn lượt chia sẻ, bình luận và tương tác khủng trên Facebook. So sánh cuộc sống trên Trái Đất như một trò chơi sinh tồn, bài viết mang đến những góc nhìn mới lạ, hay ho và khiến cư dân mạng không khỏi suy ngẫm.

Bài viết về Game Trái Đất gây sốt trên mạng xã hội.

Bài viết mở đầu bằng tuyên bố cuộc sống "không phải là trò chơi điện tử nhưng nếu nhìn kỹ, nó giống một trò chơi hơn người ta tưởng". Tác giả xuất hiện trên bản đồ Trái Đất từ năm 1981, tự nhận mình không phải cao thủ và vẫn đang loay hoay lên cấp mỗi ngày. Từ đó, bài viết lần lượt bóc tách những cơ chế ẩn giấu của "Game Trái Đất". Chẳng hạn như tuổi thơ chính là giai đoạn tutorial (hướng dẫn cơ bản), hay nhiệm vụ lớn là lập gia đình và sinh con (tức tạo nhân vật mới).

Đặc biệt, tác giả còn đề cập đến sai lầm của nhiều người chơi, nghĩ rằng chơi lâu là thấu hiểu nhưng thực ra là hành vi phản xạ theo sự ngẫu nhiên của trò chơi, chạy theo nhiều thứ thay vì dừng lại nghiên cứu chính mình. Mặt khác, nhân vật còn dễ gặp hiện tượng "giật lag" khi trải qua tổn thương cũ, mối quan hệ chưa giải quyết, thói quen vô bổ... Ngoài ra, bài viết còn đề cập đến những yếu tố của một người chơi hay, và có cả hệ thống chấm điểm ở cuối trò chơi.

"Nếu được chấm cho Game Trái Đất, tôi vote 9/10. Trò chơi khá khó, đầy những thứ gây phân tâm, nhưng cực kỳ hay và sâu. Và chúng ta tất cả vẫn đang chơi, vẫn còn cơ hội lên level mới", chủ nhân bài viết gốc nhấn mạnh.

Chúng ta đang chơi "trò chơi cuộc sống"?

Ngay khi bài viết lan tỏa, cư dân mạng đã để lại hàng loạt bình luận vừa hài hước vừa sâu cay. Nhiều người còn dùng một số thuật ngữ game để đùa, như "AFK" lâu nay hóa ra là đang đi trốn để chữa lành, hay một số người lựa chọn chơi chế độ Khó khi vượt qua những căn bệnh nặng, khuyết tật, mất đi người thân... để tìm thấy sự bình yên và phát triển cho mình.

Cách nào để "chơi" cuộc sống này thật ý nghĩa, trọn vẹn nhất?

Trên thế giới tồn tại không ít những giả thuyết, thuyết âm mưu thú vị về Trái Đất nói riêng và cuộc sống nói chung. Nhiều người thậm chí còn đưa ra nhiều luồng ý kiến về điều gì tồn tại sau cuộc sống, khi một ai đó rời bỏ thế gian. Thế nhưng giống như những gì bài viết này đã nêu, rằng chúng ta có thể không hiểu được hết cuộc sống này và đang "chơi" nó theo một cách của ai đó hoặc không thuộc về riêng mình.

Tuy nhiên, thông điệp lớn nhất chính là nhắc nhở mỗi người đừng ngần ngại thay đổi "cài đặt gốc" của trò chơi, và tự tạo ra định mệnh cho chính mình. Trong năm mới này, một sự đổi mới nho nhỏ cũng có thể mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội không ngờ, để có thể "thăng cấp" theo cách của chính mình.