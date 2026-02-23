Người trẻ không "lụy" Tết, chỉ lụy những điều lưu luyến đã làm nên Tết

HHTO - Nhìn lại kỳ nghỉ Tết đã qua, nhiều bạn trẻ cho biết họ không "lụy" Tết, chỉ "lụy" những khoảnh khắc quây quần phải đợi một năm mới có thể "đặt lịch".

Khép lại hơn một tuần quây quần bên gia đình, tụ họp cùng bạn bè trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, từ đầu tuần này, "người người nhà nhà" đã trở lại với nhịp sống thường ngày. Người trẻ đi làm ở xa thì "khăn gói lên đường", học sinh sáng sớm đã í ới rủ nhau đi học. Trên mạng xã hội, nhiều dòng tâm sự, tổng kết Tết của các bạn trẻ nhận nhiều sự quan tâm. Một "trend" mới đang làm dậy sóng dân mạng: "Mình không lụy Tết, cái mình lụy là...".

Ảnh minh họa từ Internet.

Cấu trúc câu này khiến nhiều người chạnh lòng khi viết tiếp những điều chỉ khi Tết đến Xuân về mới có thể cảm nhận được.

- Mình không lụy Tết, mình lụy những người rất lâu mới được gặp.

- Thật ra mình không lụy Tết, cái làm mình lụy đấy là những ngày được nghỉ ngơi lười biếng. Được gặp người thân, anh chị em, bạn bè, được ngồi lại với mọi người, đơn giản là hàn huyên trò chuyện, cười đùa. Tết có thể không còn "vị" như ngày xưa nữa, nhưng Tết là quây quần bên nhau.

- Cái làm mình lụy Tết là chuỗi ngày được nghỉ không lo nghĩ, được gặp những người anh chị em họ mà cả năm mới gặp.

- Chúng ta không lụy Tết. Chúng ta lụy không khí ở quê nhà, khung cảnh gia đình sum họp, tiếng cười trong những bữa cơm và tiếng la của mẹ, tiếng bênh của cha.

Bên cạnh đó, nhìn lại khoảng thời gian "ăn chơi thả ga", bạn trẻ trầm ngâm nhận ra sự quan tâm không nói thành lời, nhưng được thể hiện bằng hành động của đấng sinh thành. Đó là câu hỏi "Con ăn no chưa?", còn ở chiều ngược lại, họ cũng vô thức hỏi thăm "Ba mẹ/ ông bà ăn cơm chưa?" - những câu nói được lặp lại nhiều nhất dịp Tết.

Vậy vì sao con người lại hình thành nếp sống gắn liền với "câu cửa miệng": "Con/ Bạn/ Ba mẹ/ Ông bà ăn gì chưa?".

Trong văn hóa Á Đông, việc bày tỏ sự quan tâm qua ẩm thực được coi là một "ngôn ngữ tình yêu". Ở đó, thức ăn trở thành "phương tiện" giúp thể hiện sự quan tâm và chăm sóc giữa người với người, thông qua những hành động như chuẩn bị bữa ăn, hỏi đã ăn chưa.

"Bí mật trên bàn ăn" được cho rằng do thói quen của người châu Á, khi họ dường như không thể hiện tình yêu bằng lời nói "đường mật", mà sẽ chuyển hóa thành những câu nói đời thường gần gũi hay hành động thực tế. Họ không nói "mẹ yêu con", mà hỏi "con ăn cơm chưa", chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất để nấu những món ăn con thích.

Ảnh minh họa từ Internet.

Sâu xa hơn, trong xã hội nông nghiệp trước đây, câu chuyện "ăn no bụng" luôn là mối bận tâm lớn. Thực tế của chiến tranh, đói kém, thiếu thốn khiến việc "có cơm ăn" đồng nghĩa với việc có một ngày bình yên. Theo thời gian, câu hỏi ấy không còn mang nghĩa đen về sự no đói mà trở thành một lời chào mang ẩn ý của sự quan tâm: Bạn có ổn không, hôm nay của bạn thế nào?