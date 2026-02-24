ĐT Việt Nam sắp tới có cơ hội lọt vào Top 100 FIFA trong trường hợp nào?

HHTO - ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, thậm chí có thể tiến gần hoặc lọt vào top 100 thế giới trong thời gian tới nếu hội tụ đủ một số điều kiện thuận lợi cả về chuyên môn lẫn yếu tố pháp lý.

Cơ hội lớn nhất đến từ vụ việc liên quan đến khiếu nại của Liên đoàn Bóng đá Malaysia tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về vấn đề sử dụng cầu thủ nhập tịch tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong trường hợp CAS ra phán quyết bất lợi cho Malaysia, các trận đấu có liên quan - trong đó có trận gặp Việt Nam có thể bị xử thua theo quy định.

Nếu kịch bản này xảy ra, trận thua 0-4 của ĐT Việt Nam trước Malaysia trước đó sẽ được hủy kết quả, đồng nghĩa với việc điểm FIFA đã bị trừ sẽ được hoàn trả. Không dừng lại ở đó, nếu AFC xử thắng cho ĐT Việt Nam với tỷ số mặc định 3-0, ĐT còn được cộng thêm điểm như một chiến thắng chính thức.

Theo các tính toán chuyên môn, tổng số điểm mà ĐT Việt Nam có thể được cộng trong trường hợp này lên tới khoảng 25 điểm FIFA - con số đủ lớn để tạo ra bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng.

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất công bố đầu năm 2026, ĐT Việt Nam đang xếp hạng 108 thế giới với 1.189,51 điểm theo dữ liệu FIFA tháng 1/2026.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, kết quả thi đấu trong các trận sắp tới cũng đóng vai trò quyết định. Trong loạt trận FIFA Days tới, ĐT Việt Nam dự kiến thi đấu giao hữu và tiếp tục hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027. Nếu giành chiến thắng trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, ĐT có thể tích lũy thêm từ 11-13 điểm FIFA, tùy theo hệ số từng trận.

Việc kết hợp được trả điểm từ phán quyết CAS và giành kết quả tích cực trên sân cỏ sẽ giúp tổng điểm FIFA của Việt Nam tăng mạnh, qua đó rút ngắn đáng kể khoảng cách với nhóm các đội đang xếp trong top 100 thế giới.

Ngoài những yếu tố nội tại, việc nhiều đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á và châu Á thi đấu không ổn định, bị trừ điểm hoặc không có nhiều trận quốc tế trong cùng giai đoạn cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam vươn lên trên bảng xếp hạng.

Như vậy ĐT Việt Nam có cơ hội lọt vào top 100 FIFA nếu đồng thời xảy ra ba điều kiện: phán quyết của CAS có lợi cho ĐT Việt Nam trong vụ việc liên quan đến ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam giành kết quả tốt ở các trận đấu chính thức và giao hữu sắp tới và bối cảnh cạnh tranh trên bảng xếp hạng FIFA không quá bất lợi.