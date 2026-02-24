Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Linh Lê
HHTO - Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) - tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội và Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam là một trong những gương mặt thể thao được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Năm 2025 được xem là dấu mốc bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp của Nguyễn Đình Bắc khi nam cầu thủ liên tiếp gặt hái nhiều danh hiệu lớn ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ. Trên đấu trường quốc tế, tiền đạo sinh năm 2004 cùng U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng Bóng đá nam tại SEA Games 33, Top 3 U23 châu Á 2026 đồng thời lên ngôi vô địch Giải bóng đá U23 Đông Nam Á. Cá nhân Nguyễn Đình Bắc được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch bóng đá U23 ASEAN năm 2025, khẳng định vai trò nổi bật trong hành trình thành công của đội tuyển.

Ở đấu trường quốc nội, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn với những danh hiệu cá nhân danh giá như Quả bóng Bạc Việt Nam 2025, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025. Bên cạnh đó, anh cùng CLB Công an Hà Nội giành cú đúp danh hiệu gồm Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, góp phần tạo nên một mùa giải trọn vẹn cho đội bóng ngành Công an.

Không chỉ thành công về chuyên môn, Nguyễn Đình Bắc còn xếp thứ ba về điểm số trong cuộc bầu chọn Vận động viên, Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025, cho thấy sự ghi nhận rộng rãi của giới chuyên môn và người hâm mộ dành cho những đóng góp nổi bật của anh.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên không quá 35 tuổi có thành tích đặc biệt xuất sắc, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, thể hiện tinh thần nỗ lực vươn lên và cống hiến cho đất nước. Việc Nguyễn Đình Bắc được đề cử không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho một năm thi đấu thăng hoa, mà còn khẳng định hình ảnh thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, giàu khát vọng của bóng đá Việt Nam.

Linh Lê
#Nguyễn Đình Bắc #bóng đá #Gương mặt trẻ Việt Nam #Công an Hà Nội #đề cử #cầu thủ bóng đá #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

