Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

TikToker Lê Thụy khoe ảnh bên bạn trai, netizen chúc phúc không quên "xin vía"

Dương Kiều

HHTO - Nữ TikToker đình đám Lê Thụy gây chú ý dịp mùng 5 Tết Bính Ngọ với bức ảnh ngọt ngào bên cạnh bạn trai.

Ngay dịp mùng 5 Tết, nữ TikToker nổi tiếng Lê Thụy gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên bạn trai. Trong ảnh, cô và bạn trai khoác tay nhau tình tứ, lưu lại khoảnh khắc tại một ga tàu tại Nhật Bản. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh này đã nhanh chóng thu về tương tác khủng và nhiều bình luận chúc phúc từ netizen.

637838483-956447636949756-932802964260348161-n.jpg
TikToker Lê Thụy đăng ảnh ngọt ngào cùng bạn trai.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng nhận ra "nhà trai" cũng là một TikToker có tiếng tên là Phan Sanh. Cặp đôi nhận về nhiều lời khen ngợi đẹp đôi, có nét phu thê, thậm chí được "xin vía". Có người còn đùa rằng chắc phải tập uống nước dừa, ăn cá tuyết để sớm có nửa kia như ý. Bởi lẽ trước đó, đây là hai món ăn uống đã giúp Lê Thụy lẫn Phan Sanh được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội TikTok.

a.jpg
Cư dân mạng khen ngợi cặp đôi có nét phu - thê.

Trước đó từ đầu tháng 2, Lê Thụy và Phan Sanh đã đăng tải nhiều video đi chơi chung, ẩn ý xác nhận mối quan hệ hẹn hò. Cả hai hiện đang cùng sinh sống tại Nhật Bản nên đã có "cơ duyên" gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Những khoảnh khắc cặp đôi cùng nhau ăn uống, dạo phố, thậm chí quay video "đu trend" hài hước gây ấn tượng tích cực, truyền cảm hứng đến người xem.

636754824-906862778751993-971407268259655376-n.jpg
627541880-894726076632330-3500174537162803308-n.jpg

Trước đó, Lê Thụy là nữ TikToker được biết đến với những nội dung liên quan đến cuộc sống hay tình huống hài hước. Cô chia sẻ về cuộc sống của bản thân tại Nhật Bản, và được biết đến với video "uống nước dừa quên đi muộn phiền" vào năm 2021. Ngoài ra, cô nàng còn gây chú ý khi từng chia sẻ về "25 năm chưa có mối tình nào", thậm chí từng xuất hiện trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để tìm kiếm nửa kia.

54143581717599875679608571555048.jpg
edit-591730046141786775667550431.jpg
rs-740-1761555407-b5-width740hei.jpg

Còn với Phan Sanh, anh đã sang Nhật Bản để làm việc, sinh sống từ sớm. Theo chia sẻ, Phan Sanh đã rời quê hương đi xa xứ kiếm tiền từ lúc 19 tuổi, vượt qua nhiều khó khăn và làm nhiều công việc toàn thời gian lẫn thời vụ. Cũng chia sẻ về cuộc sống thường nhật, anh chàng lại nổi lên qua một video chia sẻ "kỷ niệm" bị dị ứng vì ăn cá tuyết. Kể từ đó, nhiều cư dân mạng gọi anh là "Phan Sanh Cá Tuyết", được yêu thích bởi hành trình thăng hạng nhan sắc và chất lượng sống truyền cảm hứng.

632617503-903525645752373-8464265089805864358-n.jpg
626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Dương Kiều
#TikToker #Lê Thụy #Phan Sanh #Phan Sanh Cá Tuyết #cặp đôi TikToker

Xem thêm

Cùng chuyên mục